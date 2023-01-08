12生肖「癸卯兔年」運勢曝！易經命理師斷言：「3類人」鴻運當頭

▲易經命理老師高煜霖指出，「癸卯兔」年出生的新生兒，基本上很有福氣。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／鏡週刊

2023年是「癸卯」年，民眾紛紛想知道自己所屬生肖的年運如何？易經命理老師高煜霖指出，2月4日立春以後，出生的新生兒「肖兔」；其中「癸」屬水，「卯」屬木，行成相當好的「干生支」局的年運，簡單說，就是「老天爺來相助」之意。另高煜霖也說，「癸卯」年出生的新生兒，基本上很有福氣、好運，日後如有不順之勢，也容易關關難過，關關過；想生子的民眾，可以好好把握。

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高煜霖表示，生肖兔如果對到「合會格」、「生扶格」的生肖，凡事至少已加分20%至40%當基底。如果對到「沖剋格」、「刑害格」，也會減少損失20%至40%機率的概念，一甲子裡，可是沒幾天有這樣「好運」的日子。另外，他特別提醒，2023年的流年命盤，五行是缺「金」和「土」，顯示要小心，做事不宜隨便，不重品質及缺乏原則和穩定性。因此，12生肖在2023年，五行屬「金」和「土」的生肖，無形中相對加分，運勢發展前景看俏！

高煜霖針對12生肖，分析「癸卯」年的年運吉凶如下：

●年運指數「一顆星」：雞

肖雞，在2023年最大的問題，是位處「沖太歲」的宮位，流年宮位內，不管主星或是副星，都帶有負能量。幸好，肖「雞」因五行屬「金」，做事雖易遇挫折或不順，卻有屢敗再屢戰的積極，讓事情發展不致太過於脫序。

●年運指數「二顆星」：鼠、牛、龍

肖鼠，在2023年是「刑太歲」，容易眼高手低的一年，情緒控管須注意，講話沒禮貌，說話不客氣，小心成為他人的「負面貴人」。肖牛，在2023年是「剋入年」，運勢上容易「被介入」，或「被干擾」，記住不要意氣用事，如能以「讓利」心態看事，反能賺到人緣。肖龍，在2023年是「害太歲」，注意親人不幫忙，朋友扯後腿，幸好，肖「龍」五行屬「土」，建議可進修，充實自己，將不順降到最低。

●年運指數「三顆星」：蛇、豬

肖蛇，在2023年是「扶持年」，就像火箭升空，有燃料補助般的機運，可以多把握外地發展的機會，好機運更佳。肖豬，在2023年雖是「三合年」，理應是好的一年，只是，流年宮位內並無吉星，成效稍微少一些，建議可考慮用「教官」身分，累積能量。

●年運指數「四顆星」：兔、馬、猴

肖兔，在2023年雖是「坐太歲」，卻是權力最大的一年，加上流年命宮出現大吉星，只要持不偏頗，努力過後，成果收益可期。肖馬，在2023年是「扶持年」外，加上貴人運旺，容易有人來幫襯，或是，機會容易獲得，只要耳根子不要過軟，收穫會頗佳。肖猴，在2023年是「剋出年」，有機會成為「規範者」，簡單說，只要用心、努力，會有很多追隨者，並在吉星的加持下，成果容易顯現。

●年運指數「五顆星」：虎、羊、狗

肖虎，在2023年是「三會年」外，很多志同道合的機運出現，很多人會來幫忙，可以好好把握，忌走灰色地帶，避免壞了一鍋粥。肖羊，在2023年是「三合年」，加上五行屬「土」，即多了一份穩定性，是各路英雄好漢會來相挺的一年，忌背後動作，否則名譽不保。肖狗，在2023年是最強的「六合年」，有最強的吉星進加持，明面上、暗地裡不僅是人，連老天爺都願意來幫忙，忌心術不正，會被老天爺收。

●民俗說法僅供參考。







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