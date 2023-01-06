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網美擁「超巨飛彈奶」羨煞他人　下半身全露出！網友驚呆了

網美擁「超巨飛彈奶」羨煞他人，下半身無碼露出！網友全驚呆了。（翻自TikTok）

▲網美擁「超巨飛彈奶」羨煞他人。（翻自TikTok）

圖文／鏡週刊

加拿大多倫多一名網美歐莉維亞（Olivia），在TikTok上擁有超過57.5萬名鐵粉，歐莉維亞的特色，除了她有天使臉蛋，以及「巨彈級」的雙乳，還有她的「下半身」，更是另一大看點。

現年27歲歐莉維亞說，其實自己的臉很小，所以大家看到她，第一時間都會誤認她是小隻馬。實際上，歐莉維亞的體重重達145公斤，如果看到她的下半身，頓時間都會恍然大悟，原來她是標準的「天使臉蛋、魔鬼身材」，是「正妹+龍女」的結合體。

歐莉維亞的下半身，跟臉蛋的比例差距很大。（翻自《每日郵報》）

據英國《每日郵報》報導，雖然歐莉維亞的身材比例和臉蛋完全搭配不起來，但她對自己的身材相當有自信，甚至說：「身材就是我的招牌，我減肥的話，會影響我在網路間的知名度與影響力。」因此歐莉維亞不會去上健身房，也不會理會那些酸民的惡意留言，就是要快樂地保持自己肥胖身材。歐莉維亞甚至說，她不會去妥協那些酸民的要求，「我還要在他們面前，搖擺我那美麗婀娜的身軀」。

@oliviasworld95_ hide that personality boo #fyp #fatpositive #freethebelly #bellyfat #DoTheSmartThings ♬ kodak catching paper planes by vatolocz - vatolocz !


【點擊看完整全文】

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