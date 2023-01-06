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赴韓5次全為整形！確診陸客落跑遭逮　「China無敵」白衣超顯眼

確診陸客落跑被南韓警方逮到，「中國無敵大白衣」超顯眼！赴韓5次全為整形。（翻自《NEWS 1》+推特）

▲確診男子落跑被南韓警方逮到。（圖／翻自《NEWS 1》+推特）

圖文／鏡週刊

一名來自中國的41歲男性旅客，在本月3日入境南韓仁川機場時，因為被篩檢出陽性，隨即被送往檢疫中心，但這名男子抵達隔離飯店後，隨即落跑。南韓警方在5日將這名中國男逮捕，不過男子身上穿的「中國無敵大白衣」，也格外顯眼。

目前南韓當局實施對來自中國旅客，入境時除了出示PCR陰性證明，也要接受當地海關篩檢。這名中國男子在本月3日入境，但因為被測出陽性，因此被南韓防疫人員安排至隔離酒店居住。沒想到男子搭乘防疫巴士抵達隔離酒店後，隨即逃跑並消失，警方獲報後進行追蹤搜索，發現男子先跑到附近一間大賣場，然後搭上一輛計程車前往首爾，最後在5日，警方於首爾市中心將男子逮捕歸案。

南韓警方將中國男子帶回時，也開放讓媒體拍攝，只見男子全身白衣，並用外套帽子把頭部遮緊緊。此外，男子身上最外頭的白色羽絨衣，背後還印著「Made in China無敵」顯得格外醒目，也引發網友議論紛紛，但大多數網友都說：「背後的字太諷刺了！」、「丟臉。」、「希望南韓警方能好好治治他。」據悉這名男子在南韓完成7日隔離後，極有可能直接被遣送回中國，而且未來短時間內無法再進入南韓。

另外據《NEWS 1》報導，這名中國男子的出入境紀錄顯示，他之前已經有5次入境南韓的紀錄，而且訪問目的都是填寫「醫療」，警方調查也發現，男子抵達南韓後，都是到整形診所報到。這次男子是第6次入境韓國，同樣填寫醫療目的，至於男子中途逃跑是否也是為了去整形，目前警方正進一步確認。

這名落跑陸客一直用羽絨衣帽子遮住頭部。（翻自《NEWS 1》）


【點擊看完整全文】

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