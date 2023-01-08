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去年才說凍漲！南霸天「茶の魔手」撐不住了　飲料全貴5元

手搖飲連鎖店茶之魔手宣布自本月13日起，全面調漲5元。

▲手搖飲連鎖店茶之魔手宣布自本月13日起，全面調漲5元。

圖文／鏡週刊

有手搖飲南霸天之稱的連鎖飲料店「茶之魔手」（茶の魔手），去年在萬物齊漲之際才霸氣宣布「凍漲」，讓不少消費者大讚超佛。沒想到時隔1年，有民眾發現「茶之魔手」門市已張貼公告，表示將自本月13日起，全品項將調漲5元。

「茶之魔手」去年1月25日才在臉書發文表示，「萬物齊漲、唯有薪水不漲！一杯手搖的價格，也快讓你追不上？看著荷包、只能哭哭」，但老闆王賢明逆向操作，宣布全面凍漲，「全面凍漲，不但力挺，在增加資本支出，通膨時代，全面凍漲小確幸。」讓不少消費者直呼「魔手真佛！」

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老闆王賢明當時對外表示，他是營業者但同時也是消費者，所以知道「感同身受」，並表示總部目前為止也沒有調漲食材，是為了累積營業實力，也強調當年（2022）總公司的政策，就是盡力不調漲食材。

然而疫情持續、再加上後來俄烏戰爭爆發，原物料大漲，各行各業漲聲再起，全球通膨嚴重，「茶之魔手」這次似乎擋不住了。有消費者發現，在他們門市已悄悄貼出「價格調整公告」，表示將自本月13日起，全產品調漲5元。

茶之魔手貼出公告，1月13日起將全面調漲5元。

公告寫道，「因連續三年疫情擴散，2022年世界性的高度通貨膨脹，為與所有消費者同感2022年整年度凍漲，實是難中之難」。如今疫情已趨緩，為讓所有店家能保有持續營業的生存能力，「茶之魔手」公司將於13日起調整價格。

據現行菜單，茶之魔手最便宜的純茶系列小杯為15元、中杯20元、大杯25元；最貴的則是頂級生乳拿鐵，小杯45元、中杯55元、大杯70元；常見的珍珠奶茶、波霸奶茶則為小杯30元、中杯40元、大杯45元。13日調價後，大杯純茶將為30元、最貴的頂級生乳拿鐵大杯則要來到75元。

有網友將消息轉發至PTT，有網友嘲諷老闆是在自打嘴巴，「說好的凍漲呢？」「最後的良心也撐不住了」但也有網友力挺，「他撐到現在才漲我覺得已經夠佛了」「已經很佛心了 其他都跟便當一樣貴」。


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