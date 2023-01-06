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日人見高雄1景象嚇呆「馬路很多吐血」　真相曝光網嘆：好丟臉

一名日本男子分享自己對高雄的初次印象是「暴力與毒品」，雖然是誤會一場，但仍讓台灣網友直呼好丟臉。圖為高雄捷運美麗島站。（本刊資料照）

▲一名日本人分享自己對高雄的初次印象是「暴力與毒品」，雖然是誤會一場，但仍讓台灣網友直呼好丟臉。圖為高雄捷運美麗島站。

圖文／鏡週刊

台灣以好吃的美食和熱情好客著稱，不過就有一名住在台灣的日本男子，分享自己9年前首度到高雄時，對高雄的初印象竟是「暴力、毒品」，雖然事後證明是誤會一場，但卻讓台灣網友直呼是「國恥」，更嘆這個景象全台灣都看得到。

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目前居住在台灣的「日本人的歐吉桑」，在臉書粉專分享他9年前第一次到高雄時的誤會，當時是他首次到台灣，就在高雄住了10天，在飛機上他就相當期待，因為旅遊書上寫著高雄是水果與人情味的南國，沒想到到了高雄才發現旅遊書上的一切都是幻想。

「日本人的歐吉桑」表示，當時他在高雄的馬路上看到很多「打架的痕跡」「很多吐血」，因為連日本治安最差的新宿歌舞伎街上都看不到這麼多吐血，讓他以為高雄人是愛打架的戰鬥民族、街頭霸王，晚上逛街都很害怕一不小心就被波及；除了滿地「吐血」外，他還不只一次看到路上有小姐將小盒子交給司機，交易完後就立刻離開，讓他以為目擊毒品交易。

上述兩件事讓他對高雄的第一印象變成「暴力跟毒品的城市」，嚇壞了的他趕緊回到飯店，過幾天後才發現原來一切都是誤會，吐血只是檳榔汁、「毒品交易」也只是司機買檳榔而已。並附上一張街道上檳榔汁的照片。

雖然只是誤會一場，但滿地檳榔汁的市容卻讓台灣網友直呼丟臉，「最近吐血的人又變多了，看了真的很讓人想『吐血』」、「要做到像日本那樣的國際觀光大國，台灣真的有很大的努力空間」、「這是國恥」、「水準最d的是貨車司機，收集整杯往車外丟，看到了很感傷」「以前有外國觀光客說過為什麼台灣司機工作那麼拼命，都吐血了還要繼續開車」、「street fight要到台中」、「鬼島全島都可以看得到的，好嗎？！」

 



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