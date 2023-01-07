女大生被嘲笑像瓦斯桶「半年甩36公斤」　重生正妹竄網路熱搜

圖文／鏡週刊

胖子都是潛力股！一名花樣年華的女大生原本胖到買不到衣服，被嘲笑像是瓦斯桶，不甘心連家人都不相信自己可以變瘦，於是奮力在半年內瘦了36公斤，整個人煥然一新變成正妹。

中國山東省青島市一名女大生原本長相平凡，身型圓潤，體重重達178斤（89公斤），常被人嘲笑像是瓦斯桶，不僅是穿衣顯得臃腫，甚至胖到連逛一般服飾店都買不到穿得下的衣服，讓她一度只能買孕婦裝來穿。

花樣年華的她不甘就如此被看扁，連家人最初都不相信她能成功瘦下來，但她憑著一口氣，為了讓身邊親友刮目相看，開始努力減肥，去健身房健身，有時餓到晚上都無法睡著，甚至餓哭。

但終於皇天不負苦心人，讓她短短6個月從178斤（89公斤）瘦到105斤（52.5公斤），成功甩肉73斤（36.5公斤），幾乎瘦掉了半個自己，頓時擠身正妹行列，感覺自己「重塑了一次人生」。

不少網友看了嘖嘖稱奇，大讚簡直太勵志，更稱「確實有些瘦下來真的可以感受到社會的另一面」，影片人氣更在網路飆升竄上榜熱搜，部分網友認為女大生毅力過人，甩掉36公斤「簡直是重生」；而有些人則直呼「自律的女生最漂亮」「想要在人前顯赫，必須在背後受罪」。

不過也有不少網友提醒小心瘦太快會影響身體，當心造成停經，而有些毒舌派網民則譏諷「保持住三年以上才算成功，要不然很快反彈復胖」「早點有這個覺悟就不會吃到178斤！」





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