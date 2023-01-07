　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女大生被嘲笑像瓦斯桶「半年甩36公斤」　重生正妹竄網路熱搜

中國山東一名女大生短短6個月大甩36公斤，變成正妹。（翻攝微博@新浪新聞）

圖文／鏡週刊

胖子都是潛力股！一名花樣年華的女大生原本胖到買不到衣服，被嘲笑像是瓦斯桶，不甘心連家人都不相信自己可以變瘦，於是奮力在半年內瘦了36公斤，整個人煥然一新變成正妹。

中國山東省青島市一名女大生原本長相平凡，身型圓潤，體重重達178斤（89公斤），常被人嘲笑像是瓦斯桶，不僅是穿衣顯得臃腫，甚至胖到連逛一般服飾店都買不到穿得下的衣服，讓她一度只能買孕婦裝來穿。

花樣年華的她不甘就如此被看扁，連家人最初都不相信她能成功瘦下來，但她憑著一口氣，為了讓身邊親友刮目相看，開始努力減肥，去健身房健身，有時餓到晚上都無法睡著，甚至餓哭。

女大生原本身材圓潤，曾胖到只能買孕婦裝穿，後來努力瘦身才煥然一新。（翻攝微博@新浪新聞）

但終於皇天不負苦心人，讓她短短6個月從178斤（89公斤）瘦到105斤（52.5公斤），成功甩肉73斤（36.5公斤），幾乎瘦掉了半個自己，頓時擠身正妹行列，感覺自己「重塑了一次人生」。

不少網友看了嘖嘖稱奇，大讚簡直太勵志，更稱「確實有些瘦下來真的可以感受到社會的另一面」，影片人氣更在網路飆升竄上榜熱搜，部分網友認為女大生毅力過人，甩掉36公斤「簡直是重生」；而有些人則直呼「自律的女生最漂亮」「想要在人前顯赫，必須在背後受罪」。

女大生為了變美，曾餓到晚上睡不著痛哭流涕。（翻攝微博@新浪新聞）

不過也有不少網友提醒小心瘦太快會影響身體，當心造成停經，而有些毒舌派網民則譏諷「保持住三年以上才算成功，要不然很快反彈復胖」「早點有這個覺悟就不會吃到178斤！」



更多鏡週刊報導
以為健康吃了會瘦？　醫列「5大地雷食物」勿碰：帶來身體負擔
2原因冬天體重飆升　醫推一招天冷瘦更快
胖到自卑不敢上學　女大生成功甩肉50公斤變正妹

ET快訊
陸明起大解封！　1105天爆發、清零走向全面開放
快訊／台南正副議長選舉賄選案　林士傑遭裁定羈押禁見
新竹棒球場152項缺失　施工廠商董座回應了
危險性行為分4級！醫示警：愛愛出血注意了
王世堅《炎上》神秘嘉賓曝光　韓國瑜現身：尺度大到捏把冷汗
「X女人搶我兒子」！名門婆婆「婚禮與媳扭打」　後果慘曝
天后驚喜宣布：我懷孕了！　全裸秀出渾圓孕肚
台灣男女「最敏感部位」羞曝光　一撩慾望秒激起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女大生被嘲笑像瓦斯桶「半年甩36公斤」　重生正妹竄網路熱搜

車企年終獎「一人一輛電動車」？老員工曝真實數字：往年是發現金

返鄉機票太貴！台商呼籲小三通全面復航　龍明彪：民意不可違

傳為求順利上市！馬雲棄螞蟻控制權　持股慘剩個位數

高一弟詭消失震撼外網！傳「遭摘器官」藥水化屍亡　公安通報調查

金馬小三通春節專案首航　邱太三：逐步增加兩岸相關部門的互信

地勤人員「蹲下撿文件」耳機線斷掉！　下秒被飛機輾壓當場死亡

解封獲特赦！　陸五部門：釋放違反疫情被羈押者、解除財務查封

《央視》罕見曝光神祕「半潛船」　可搶救戰損船艦及支援兩棲登陸

SONY微博帳號遭禁言！傳因「3個月前一則PO文」惹火陸網

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

「裡面不能掉淚」母悲痛認屍　阿公新說法：燒洗腎止血帶

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

女大生被嘲笑像瓦斯桶「半年甩36公斤」　重生正妹竄網路熱搜

車企年終獎「一人一輛電動車」？老員工曝真實數字：往年是發現金

返鄉機票太貴！台商呼籲小三通全面復航　龍明彪：民意不可違

傳為求順利上市！馬雲棄螞蟻控制權　持股慘剩個位數

高一弟詭消失震撼外網！傳「遭摘器官」藥水化屍亡　公安通報調查

金馬小三通春節專案首航　邱太三：逐步增加兩岸相關部門的互信

地勤人員「蹲下撿文件」耳機線斷掉！　下秒被飛機輾壓當場死亡

解封獲特赦！　陸五部門：釋放違反疫情被羈押者、解除財務查封

《央視》罕見曝光神祕「半潛船」　可搶救戰損船艦及支援兩棲登陸

SONY微博帳號遭禁言！傳因「3個月前一則PO文」惹火陸網

網讚超級準！第一眼看到嘴唇還是樹葉，秒測你「真實個性」

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

大陸熱門新聞

21歲網紅飆重機對撞4死！7天前曾發死亡預言

同居女友「分手後賴著不走」　他崩潰

獨／小三通今復航　陸1.3億防疫設備曝光

女童跌倒不治…留「最後禮物」救人

新娘坐大廳5小時！腳不准碰地...觀禮者：要磨脾氣

高一弟詭消失震撼外網！傳遭摘器官給高官慘死

向主管表白被拒！她2個月「天天摸魚」

大陸確診者頻現白肺　是因新冠病毒又變回去？

上海街頭燒屍影片瘋傳！陸媒揭是祭品

情色網美竟是中學音樂女師！裸誘學生對話曝

《央視》罕見曝光「半潛船」 可搶救戰損船艦及支援兩棲登陸

地勤蹲下撿文件！下秒遭飛機輾死

陸北方畜牧業出現「倒奶殺牛」景象 酪農業者曝：鮮乳過剩沒人收

妹懷孕變植物人　她獨顧3年出現奇蹟

更多熱門

相關新聞

冬日高熱量熱飲大點名

冬日高熱量熱飲大點名

隨著氣溫越來越冷，許多飲品與咖啡店也都上市最新的暖心熱飲，在寒冷天氣裡喝上一口感受超好，彷彿身心都被療癒了，但即便是茶跟咖啡，做錯決定可是會讓多餘熱量默默吞進肚子裡，如果現在的你正在減重，最好將以下飲品牢牢記在心裡，適量飲用才不會毀了減肥大計。

網美擁「超巨飛彈奶」　下半身露出讓人驚呆

網美擁「超巨飛彈奶」　下半身露出讓人驚呆

日人見高雄1景象嚇呆　真相曝網嘆：好丟臉

日人見高雄1景象嚇呆　真相曝網嘆：好丟臉

確診陸客落跑遭逮　赴韓5次全為整形

確診陸客落跑遭逮　赴韓5次全為整形

睡前愛愛真的可助眠！專家曝好處：DIY也有效

睡前愛愛真的可助眠！專家曝好處：DIY也有效

關鍵字：

鏡週刊山東青島減肥

讀者迴響

熱門新聞

峮峮柯震東IG「曖昧1線索」爆官宣認愛！經紀人發聲

小甜甜老公賺夠用「傻眼月收曝光」！借錢嗆：妳有義務養我

蔡依林破24年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

正妹網紅16歲罹罕見骨癌　家人證實死訊

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

新竹情侶刮刮樂中100萬！3.6萬直接回本　現場感動爆哭

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

「5生肖」農曆年前恐出大事！

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

發6000元被罵慘　他提「改5000神方案」！網點頭了

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面