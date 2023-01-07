快訊／選前造勢湧入8000人力挺　王鴻薇催票：這是場正義之戰

▲蔣萬安與王鴻薇交棒。（圖／翻攝自ETtoday直播）

記者崔至雲／台北報導

台北市第三選區（北松山、中山）立委補選明天投票，台北市黨部在北市榮星花園主辦王鴻薇「勝利之夜」大造勢。王鴻薇約在晚間9點半以大進場的方式登上舞台，一上台就與台北市長蔣萬安進行交棒儀式，全場高喊「萬安交棒、鴻薇接棒」；前總統馬英九與黨主席朱立倫都送上包子、粽子，象徵好彩頭。

活動現場在王鴻薇登台時，主辦單位喊出現場達8000人。王鴻薇致詞時表示，她是臨危受命，在這幾天努力跟時間賽跑的人，但是她知道這段時間她並不孤獨，因為有黨內所有夥伴陪她一起掃街拜票，這次也讓大家看到國民黨的團結。

「這是一場正義之戰」，王鴻薇提到，明天是台北市長選舉的延長賽，也是2024的前哨戰，去年11月26日把蔣萬安送進台北市政府，讓她沒有後顧之憂，這次北松山、中山區，讓蔣萬安交棒、王鴻薇接棒，我們要讓蔣萬安完全勝利。

「明天也是一場2024前哨戰」，王鴻薇說，她的對手吳怡農，他不是一個人而已，最近高雄市長陳其邁、副總統賴清德都幫吳怡農站台，他們是民進黨全黨挺一人，明天民進黨一定希望可以透過這次選戰扳回一城，但是大家可以看到，民進黨敗選以來，說要檢討說要反省，但是他們有反省？有改革？有道歉嗎？

王鴻薇強調，拜託大家用明天的選舉告訴民進黨，人民的不滿、人民的憤怒，今天是守護正義的夜晚，不是王鴻薇一個人的選舉，也不是國民黨的選舉，這是正義的選舉。

王鴻薇說，明天要選擇正義，要為正義投票，選擇正義讓全民勝利。她承諾，未來進入立法院一定會勇敢揭弊，一定會強力監督，一定會勇敢為人民發聲，一定會看緊納稅人的荷包。