　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／吳怡農「佛系戰法」選到底　黨內人士認幫不上忙：他就酷酷的

記者杜冠霖／台北報導

台北市第3選區立委補選明天（8日）投票，民進黨候選人吳怡農自參選以來，選戰方式就獨樹一格，堅持不掛看板、不謾罵，連關鍵的選前之夜都是邀請劇團演出、簡短致詞完就快閃，把政治味降到最低，「佛系」風格讓支持者及同黨民代焦慮，有黨內人士坦言，吳怡農的選戰完全插不上手，堅持自己的風格也不會求援，「就酷酷的，候選人有他的考量。」

▲立委候選人吳怡農於松澤宮開講。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委候選人吳怡農。（圖／記者林敬旻攝）

吳怡農自參選以來始終堅持自己打法，有同黨民代認為，吳怡農起手式充滿亮點，不攻擊的選戰策略讓他一度被淹沒在口水戰，但吳怡農堅持到最後，讓問政犀利的對手王鴻薇頻頻啞火，像是重拳打在海綿上，這場選戰也因此失去關注度，最後還是回歸基本盤比拼，孰優孰劣很難說。

也有黨內人士坦言，「他的選戰我們完全插不上手，挑戰我們對一般選舉的觀念。」他指出，同意要打不一樣的選戰，但有些基本的東西還是要有，至少要穿個背心、寫個號碼吧！王鴻薇好歹有人舉個牌子在旁邊，但吳怡農就酷酷的，候選人有他的考量，沒什麼對錯，就尊重。

對於選情，黨內人士評估，投票率一定很低，甚至比縣市長還低，到底對誰有利很難講，但藍營投票率應該會比較高，畢竟現在鐘擺效應還沒有發生，不會說覺得民進黨很慘、要給他們溫暖。

黨內人士坦言，這場選戰焦點已經消失，基本上沒有什麼聲量，就會比較麻煩，畢竟支持者沒有熱情出來，且藍營有現任者優勢，新科市長蔣萬安又是全力輔選，確實是蠻大挑戰。

對於吳怡農選情，立委高嘉瑜則指出，吳怡農的選區本身就是藍大於綠，吳怡農已經努力展現選舉風範，態度跟選舉模式都令人敬佩，民進黨還是要一點一滴挽回人民信任，當然很難一蹴可幾，但只要積沙成塔，還是會看到努力的成果。

高嘉瑜喊話，繼續努力、不要放棄，朝對的方向走，民眾若能看到民進黨的改革，相信民進黨還是能贏得人民信任。

立委鄭運鵬表示，黨內吳怡農們這個世代的候選人們就讓他感到欣慰，包含連江縣黨部主委李問、謝佩芬、發言人周江杰、立委賴品妤等，他們不會挑選優勢選區，反而是越艱難的選區越爭取機會，堅持正面而簡單的政策選舉，即使選舉失利，也留下來繼續紮根，沒有抱怨且充滿自信。

鄭運鵬提到，吳怡農這個世代，依然堅持著自己的理念在自己的職務上努力。他指出，這次短期遭遇戰式的補選，吳怡農面對荒謬而直接抹黑為黑道，甚至標誌著不掛看板的堅持，只談政見、談台灣的國際地位、談全民防衛、談怎麼樣乾淨選舉。

鄭運鵬表示，他相信這不只讓新聞媒體很難適應，連黨內前輩都會擔心，在民進黨剛剛大敗的關鍵立委補選，支持者們說不定比他們還更焦慮。但吳怡農不這樣堅持，我們怎麼看得出來什麼是吳怡農的理想？如果可以因為環境的不同而改變堅持，又怎麼可以說是自己的理想？

鄭運鵬表示，可能支持者很難適應，也很擔心，但他眼中的吳怡農們，不但是民進黨的下一代領袖，也應該是不分黨派下一世代從政的標竿，「我們能做的，是幫助他們進入立法院、進入議會。」

ET快訊
台灣男女「最敏感部位」羞曝光　一撩慾望秒激起
小S面前斷言「3個孩子2個離開」！　日後身邊只剩她
蔡依林開唱「天天藏彩蛋」　前奏一下骨灰級粉絲全聽哭
快訊／選前造勢湧入8000人力挺　王鴻薇：這是場正義之戰
快訊／資生堂千金宣布：我流產了　肚裡雙胞胎只剩1個
日本AV年度銷售排行榜出爐！第一名是「女團出身藝能人」
王世堅《炎上》狠被酸婚外情！博恩1句話他尷尬反應全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文花251億成立「太空產業國家隊」　搶佔國際太空產業席位

直擊／馬英九、蔣萬安攜藍營唱「我的未來不是夢」　王鴻薇喊：愛你們

快訊／選前造勢湧入8000人力挺　王鴻薇催票：這是場正義之戰

拚交棒！蔣萬安喊「挺我票投王鴻薇」　讚：王是藍九合一勝選關鍵

國民黨總是「贏在家裡、輸在票匭」？　朱立倫：絕不讓遺憾發生

馬英九提王鴻薇、周玉蔻「北檢辯論戰」　讚：對抗惡質媒體人不容易

趙少康力挺王鴻薇！　籲選民「出門投票」：否則欲哭無淚

幕後／吳怡農「佛系戰法」選到底　黨內人士認幫不上忙：他就酷酷的

2024一定會有公平的初選　賴清德：民進黨不會跟2022一樣

民進黨如病人、青年如醫生　賴清德：我像家屬一樣想知道有沒有救

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

「裡面不能掉淚」母悲痛認屍　阿公新說法：燒洗腎止血帶

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

蔡英文花251億成立「太空產業國家隊」　搶佔國際太空產業席位

直擊／馬英九、蔣萬安攜藍營唱「我的未來不是夢」　王鴻薇喊：愛你們

快訊／選前造勢湧入8000人力挺　王鴻薇催票：這是場正義之戰

拚交棒！蔣萬安喊「挺我票投王鴻薇」　讚：王是藍九合一勝選關鍵

國民黨總是「贏在家裡、輸在票匭」？　朱立倫：絕不讓遺憾發生

馬英九提王鴻薇、周玉蔻「北檢辯論戰」　讚：對抗惡質媒體人不容易

趙少康力挺王鴻薇！　籲選民「出門投票」：否則欲哭無淚

幕後／吳怡農「佛系戰法」選到底　黨內人士認幫不上忙：他就酷酷的

2024一定會有公平的初選　賴清德：民進黨不會跟2022一樣

民進黨如病人、青年如醫生　賴清德：我像家屬一樣想知道有沒有救

危險性行為分4級！醫示警：愛愛出血注意了　射在外面不安全

太妍中空裝洩驚人「腰瘦」體態　「足球界朴敘俊」黑點點西裝帥翻

蔡英文花251億成立「太空產業國家隊」　搶佔國際太空產業席位

直擊／馬英九、蔣萬安攜藍營唱「我的未來不是夢」　王鴻薇喊：愛你們

普丁獨自出席「東正教耶誕節」禮拜　在身上劃好幾次十字

蔡依林開唱「天天藏神秘彩蛋」　前奏一下...骨灰級粉絲全聽哭！

快訊／選前造勢湧入8000人力挺　王鴻薇催票：這是場正義之戰

拚交棒！蔣萬安喊「挺我票投王鴻薇」　讚：王是藍九合一勝選關鍵

國民黨總是「贏在家裡、輸在票匭」？　朱立倫：絕不讓遺憾發生

快訊／資生堂千金宣布：我流產了！　腹中雙胞胎「停止生長」

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

政治熱門新聞

北市超徵211億「普發8500」？蔣萬安：不發現金

道歉了！稱超徵稅收是行政失靈引黨內炸鍋　高嘉瑜：用詞不精準

痛罵林智堅「不懂就閉嘴」　王世堅：這群人「就是國賊」

小三通盼3年今復航　見家人「躍身擁吻」

他幫翻譯林智堅聲明：修一修就好在那叫什麼

柯P登《炎上王世堅》幽默問「這題」

苗博雅嗆北市「超徵不發錢」　陳智菡批「雙標」：碰到中央就不談

高虹安：林智堅把自己當局外人

大祕寶恐遭滅證？　郭正亮致電高虹安提醒「這兩件事」

拉下高嘉瑜？美女醫曝「備戰港湖立委」　高：好的人選良性競爭

當選2024總統會讓王世堅入閣？　柯文哲笑回：讓他當監委盯別人

另類選前之夜！吳怡農摟愛妻10分鐘短講　現場破5千大小朋友同歡

「新竹棒球場絕對是弊案」　黃揚明加碼爆：前評委轉任中央高官

「台版晶片法案」三讀　研發費25%可抵減營所稅「今年元旦起適用」

更多熱門

相關新聞

直擊／馬英九、蔣萬安攜藍營唱「我的未來不是夢」　王鴻薇喊：愛你們

直擊／馬英九、蔣萬安攜藍營唱「我的未來不是夢」　王鴻薇喊：愛你們

台北市第三選區（北松山、中山）立委補選明天投票，台北市黨部在北市榮星花園主辦王鴻薇「勝利之夜」大造勢。活動現場約在9點已達8000人，活動尾聲主辦單位也一起大合唱「我相信」、「我的未來不是夢」，活動現場氣氛來到最高潮，前總統馬英九、台北市長蔣萬安也跟著拿起麥克風高歌。

拚交棒！蔣萬安喊「挺我票投王鴻薇」

拚交棒！蔣萬安喊「挺我票投王鴻薇」

快訊／選前造勢湧入8000人力挺　王鴻薇催票：這是場正義之戰

快訊／選前造勢湧入8000人力挺　王鴻薇催票：這是場正義之戰

國民黨總是「贏在家裡、輸在票匭」？　朱立倫：絕不讓遺憾發生

國民黨總是「贏在家裡、輸在票匭」？　朱立倫：絕不讓遺憾發生

馬英九提王鴻薇、周玉蔻「北檢辯論戰」　讚：對抗惡質媒體人不容易

馬英九提王鴻薇、周玉蔻「北檢辯論戰」　讚：對抗惡質媒體人不容易

關鍵字：

吳怡農王鴻薇立委補選

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜老公賺夠用「傻眼月收曝光」！借錢嗆：妳有義務養我

峮峮柯震東IG「曖昧1線索」爆官宣認愛！經紀人發聲

蔡依林破24年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

正妹網紅16歲罹罕見骨癌　家人證實死訊

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

新竹情侶刮刮樂中100萬！3.6萬直接回本　現場感動爆哭

「5生肖」農曆年前恐出大事！

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

發6000元被罵慘　他提「改5000神方案」！網點頭了

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面