幕後／吳怡農「佛系戰法」選到底　黨內人士認幫不上忙：他就酷酷的

記者杜冠霖／台北報導

台北市第3選區立委補選明天（8日）投票，民進黨候選人吳怡農自參選以來，選戰方式就獨樹一格，堅持不掛看板、不謾罵，連關鍵的選前之夜都是邀請劇團演出、簡短致詞完就快閃，把政治味降到最低，「佛系」風格讓支持者及同黨民代焦慮，有黨內人士坦言，吳怡農的選戰完全插不上手，堅持自己的風格也不會求援，「就酷酷的，候選人有他的考量。」

▲立委候選人吳怡農。（圖／記者林敬旻攝）



吳怡農自參選以來始終堅持自己打法，有同黨民代認為，吳怡農起手式充滿亮點，不攻擊的選戰策略讓他一度被淹沒在口水戰，但吳怡農堅持到最後，讓問政犀利的對手王鴻薇頻頻啞火，像是重拳打在海綿上，這場選戰也因此失去關注度，最後還是回歸基本盤比拼，孰優孰劣很難說。

也有黨內人士坦言，「他的選戰我們完全插不上手，挑戰我們對一般選舉的觀念。」他指出，同意要打不一樣的選戰，但有些基本的東西還是要有，至少要穿個背心、寫個號碼吧！王鴻薇好歹有人舉個牌子在旁邊，但吳怡農就酷酷的，候選人有他的考量，沒什麼對錯，就尊重。

對於選情，黨內人士評估，投票率一定很低，甚至比縣市長還低，到底對誰有利很難講，但藍營投票率應該會比較高，畢竟現在鐘擺效應還沒有發生，不會說覺得民進黨很慘、要給他們溫暖。

黨內人士坦言，這場選戰焦點已經消失，基本上沒有什麼聲量，就會比較麻煩，畢竟支持者沒有熱情出來，且藍營有現任者優勢，新科市長蔣萬安又是全力輔選，確實是蠻大挑戰。

對於吳怡農選情，立委高嘉瑜則指出，吳怡農的選區本身就是藍大於綠，吳怡農已經努力展現選舉風範，態度跟選舉模式都令人敬佩，民進黨還是要一點一滴挽回人民信任，當然很難一蹴可幾，但只要積沙成塔，還是會看到努力的成果。

高嘉瑜喊話，繼續努力、不要放棄，朝對的方向走，民眾若能看到民進黨的改革，相信民進黨還是能贏得人民信任。

立委鄭運鵬表示，黨內吳怡農們這個世代的候選人們就讓他感到欣慰，包含連江縣黨部主委李問、謝佩芬、發言人周江杰、立委賴品妤等，他們不會挑選優勢選區，反而是越艱難的選區越爭取機會，堅持正面而簡單的政策選舉，即使選舉失利，也留下來繼續紮根，沒有抱怨且充滿自信。

鄭運鵬提到，吳怡農這個世代，依然堅持著自己的理念在自己的職務上努力。他指出，這次短期遭遇戰式的補選，吳怡農面對荒謬而直接抹黑為黑道，甚至標誌著不掛看板的堅持，只談政見、談台灣的國際地位、談全民防衛、談怎麼樣乾淨選舉。

鄭運鵬表示，他相信這不只讓新聞媒體很難適應，連黨內前輩都會擔心，在民進黨剛剛大敗的關鍵立委補選，支持者們說不定比他們還更焦慮。但吳怡農不這樣堅持，我們怎麼看得出來什麼是吳怡農的理想？如果可以因為環境的不同而改變堅持，又怎麼可以說是自己的理想？

鄭運鵬表示，可能支持者很難適應，也很擔心，但他眼中的吳怡農們，不但是民進黨的下一代領袖，也應該是不分黨派下一世代從政的標竿，「我們能做的，是幫助他們進入立法院、進入議會。」