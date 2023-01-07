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拚交棒！蔣萬安喊「挺我票投王鴻薇」　讚：王是藍九合一勝選關鍵

▲蔣萬安與王鴻薇交棒。（圖／翻攝自ETtoday直播）

▲蔣萬安「交棒」王鴻薇。（圖／翻攝自ETtoday直播）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長蔣萬安因參選請辭台北市第三選區（中山、北松山）立委一職，國民黨派出議員王鴻薇角逐8日的補選。蔣萬安今（7日）替王站台時，表示王鴻薇是他最放心「交棒」的人選，並列六點稱讚王，強調國民黨在去年九合一大選取得勝利，關鍵人物就是王鴻薇。

王鴻薇7日晚間舉辦「勝利之夜」晚會，多名國民黨要角接連站台拉票，而蔣萬安作為壓軸致詞嘉賓，在晚會近尾聲時，與王做出「交棒」儀式。蔣萬安致詞時，強調王鴻薇是他最放心、最安心也最有信心交棒的人選，中山、北松山的鄉親是最疼惜他的人，所以拜託鄉親，明天立委補選一定出門投給王，「支持蔣萬安，票投王鴻薇」。

蔣萬安讚王鴻薇有六個特質，第一、非常認真：王任職議員16年期間，認真問政、扎實在地方服務，當他立委任內，跟王共同合作很多服務案，看到了王是位勤走基層、認真負責、親力親為的民代。第二、用心：王鴻薇在議員期間，用心推動許多政策，包括一區一雙語小學、校園無菸人行道、公辦都更門檻降低等，造福許多民眾。

蔣萬安說，第三、無私：當他在台北市長競選期間，常請教王鴻薇的市政經驗跟專業。第四、正義：王鴻薇是他見過最富正義感的人，國民黨在去年九合一大選取得勝利，關鍵人物就是王，因為王揭發前新竹市長林智堅論文抄襲，讓民進黨陣腳大亂，也讓人民看破民進黨手腳，讓國民黨氣勢翻轉，才讓九合一打得這麼漂亮。

蔣萬安繼續說，第五、非常勇敢：王鴻薇對人民遇到不公不義事情，勇敢站在第一線，保護大家、捍衛人民權利，會在立法院幫大家發聲；當有無辜女性被特定媒體人攻擊欺負，王勇敢站出來，保護她、捍衛她、支持她，所以人民需要的是像王這樣有正義感的人。第六、有遠見：行政院說要還稅於民，而最早提出的人是王鴻薇，當時王提出時遭各界批評、訕笑，結果民進黨現在拿香跟拜。

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