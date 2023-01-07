直擊／馬英九、蔣萬安攜藍營唱「我的未來不是夢」　王鴻薇喊：愛你們

▲朱立倫、王鴻薇、馬英九、蔣萬安選前之夜大合唱。（圖／翻攝自ETtoday直播，下同）

記者崔至雲／台北報導

台北市第三選區（北松山、中山）立委補選明天投票，台北市黨部在北市榮星花園主辦王鴻薇「勝利之夜」大造勢。活動現場約在9點已達8000人，活動尾聲主辦單位也一起大合唱「我相信」、「我的未來不是夢」，活動現場氣氛來到最高潮，前總統馬英九、台北市長蔣萬安也跟著拿起麥克風高歌。

王鴻薇約在晚間9點半以大進場的方式登上舞台，王鴻薇致詞時表示，她是臨危受命，在這段期間努力跟時間賽跑的人，但是她知道這段時間她並不孤獨，因為有黨內所有夥伴這段時間陪她一起掃街拜票，這次也讓大家看到國民黨的團結。

王鴻薇強調，拜託大家用明天的選舉告訴民進黨人民的不滿、人民的憤怒，今天是守護正義的夜晚，不是王鴻薇一個人的選舉，也不是國民黨的選舉，這是正義的選舉。

在活動的尾聲全部助講者也再次回到舞台上，在台上高歌「我相信」、「我的未來不是夢」，現場支持者也高舉國旗跟著台上藍營大咖一起高歌，馬英九、蔣萬安、朱立倫等人也開啟手機手電筒，並拿著麥克風一起高歌，現場氣氛來到最高潮，王鴻薇在最後除了拉票外，也向支持者高喊「愛你們」。