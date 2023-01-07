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馬英九提王鴻薇、周玉蔻「北檢辯論戰」　讚：對抗惡質媒體人不容易

▲前總統馬英九。（圖／翻攝自Facebook／《ETtoday筋斗雲》直播）

▲前總統馬英九。（圖／翻攝自ETtoday直播）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九今（7日）晚替國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇站台，除強調王對前新竹市長林智堅論文案開第一槍，扭轉九合一大選情勢外，也提及名嘴周玉蔻錯誤指控前中國小姐張淑娟一事，讚王鴻薇主持了正義、端正社會風氣。馬英九表示，周玉蔻無端汙衊他人，他也曾經受害過，而要對抗這種惡質媒體人不容易。

王鴻薇7日晚間舉辦「勝利之夜」晚會，多名國民黨政要接連站台拉票。馬英九約晚間8時40分許現身致詞，馬指出，他今天來力挺王鴻薇的重要意義，就是要把這位經常揭弊的女俠送進立法院 。馬稱讚王，過去在議會犀利問政、在基層服務表現亮眼，補選這一仗也讓他看到國民黨的團結。

馬英九強調，王鴻薇是去年九合一大選國民黨最大功臣，因為王對林智堅論文抄襲案的醜聞開第一槍，導致林退出選舉，扭轉大選氣氛跟情勢；另外，王鴻薇也行俠仗義，當張淑娟被周玉蔻污辱涉入緋聞時，王主持正義，在北檢門口跟周辯論十分鐘，講到讓周啞口無言 。

馬英九說，周玉蔻無端汙衊他人，他也曾經受害過，而要對抗這種惡質媒體人不容易，王鴻薇主持了正義、端正社會風氣。

對於王鴻薇的五項政見，包括核二、核三廠延役、還稅於民等，馬英九表示，王鴻薇認真做功課，5項主張符合國家發展需要，這代表王已經準備好了，因此他希望王當選。

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