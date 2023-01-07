最後一刻！蔡英文喊話相挺吳怡農　「讓國會多一席克服挑戰的力量」

▲立委候選人吳怡農。（圖／吳怡農競選辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

台北市第3選區立委補選明天（8日）投票，總統蔡英文7日在臉書發文力挺民進黨候選人吳怡農，她表示，吳怡農當年選擇放棄美國國籍、放棄高薪，回國從軍，他的選擇和行動都向大家證明，他是一位有理想、肯付出，更能團結台灣的人，「我相信，國會多一席吳怡農，台灣就多一分克服挑戰的力量。」

蔡英文表示，守護台灣是共同的目標，面對威權主義持續擴張，除了執政團隊的努力，更需要大家團結一致，強化國家整體的韌性，特別是在國會，「我相信，吳怡農一定會是守護台灣的重要戰力。」

蔡英文指出，一路以來，自己認識的吳怡農總是為了理想始終如一，面對再艱困的挑戰，他都願意一心一意付出行動，讓國家變得更好。就像當年，他選擇放棄美國國籍、放棄高薪，回國從軍，保護家鄉；又像是2020年第一次參選，他堅定代表民進黨，選擇挑戰長年以來的艱困選區，改變台灣。

蔡英文回憶，儘管第一次選舉失利，吳怡農為台灣的行動也從未停止。他成立了後盾計畫，巡迴台灣各地，進行防災演練，讓大家成為彼此互助的力量，強化台灣面對災害的韌性；他更積極透過國際媒體的採訪，向世界展現台灣守護家園的決心，並獲選2022年時代雜誌次世代百大人物。

蔡英文表示，從參選以來，吳怡農為了改變選舉文化，堅持不掛看板，期盼用行動帶動降低年輕人參選的門檻；而面對各種抹黑謾罵，他也從不選擇攻擊，而是跑到街頭巷尾，不斷跟選民談政見、談如何讓台灣變得更強韌。

蔡英文表示，這些年來，吳怡農的選擇和行動都向大家證明，他是一位有理想、肯付出，更能團結台灣的人，「我相信，國會多一席吳怡農，台灣就多一分克服挑戰的力量。明天的補選，我要拜託大家，給認真肯努力的年輕人，一個服務國家的機會。支持吳怡農，讓他在國會中，跟我們一起守護台灣。」