柯文哲登《炎上王世堅》同台照曝光　幽默問「這題」網友全暴動

▲柯文哲登場《炎上王世堅》。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者詹宜庭／台北報導

薩泰爾娛樂所舉辦的經典現場喜劇《炎上BURN》系列第二季主題《炎上王世堅》於今晚隆重登場，前台北市長柯文哲稍早透過臉書發文寫「我佛慈悲」，貼出與頭號「柯黑」之稱的台北市議員王世堅合照，更在下方留言區幽默寫「你們為什麼那麼興奮？」，吸引大批網友嗨喊「想要看血流成河」、「期待你跟世間相愛相殺」、「你去問『世堅』情為何物啊...」。

柯文哲與王世堅兩人在多年的質詢中培養出「相愛相殺」感情，如今隨著柯文哲任期屆滿8年卸任，兩人關係再次受到外界矚目。《炎上王世堅》於今日晚間正式登場，該喜劇門票先前在開賣時，不到20秒就售罄，讓許多網友紛紛哀號搶不到票。因此，薩泰爾娛樂與威秀影城合作，宣布加開「獨家直播場」。

柯文哲稍早透過臉書發文寫下「我佛慈悲」，貼出一張他「居高臨下」看向王世堅的照片，並在下方留言區幽默寫「你們為什麼那麼興奮？」貼文一出立馬吸引萬名網友按讚，嗨喊「想要看血流成河」、「期待你跟世間相愛相殺」、「你去問『世堅』情為何物啊...」、「以前王世堅監督你，現在換你監督王世堅，光想的就很刺激」、「BL萬歲」、「我們來參加婚禮的，當然興奮」、「團名都幫忙想好了，就叫柯仔堅」。

另外，也有網友幽默表示，卸任台北市長一職的柯文哲是「台北市民監督台北市議員！」，柯文哲則回應「這個我喜歡」，而台北市議員黃瀞瑩也留言向柯文哲喊話「待會見」。