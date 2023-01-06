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民進黨沒Guts？　周玉蔻點「兩綠委」轟：蝦兵蟹將敢吐黨高層口水

▲▼周玉蔻 王鴻薇 互罵 拉扯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨團對112年度中央政府總預算案祭出「案海戰術」，提出2832案，資深媒體人周玉蔻發文開砲，民進黨團只會動嘴皮、發發臉書交差了事，沒有Guts也沒有戰力，連打爛仗的決心都找不到，更點名批評「怪不得姓高、姓王的蝦兵蟹將都敢動不動吐黨高層口水！」

立法院6日針對各黨團對112年度中央政府總預算案所提出的4782案進行朝野協商，而曾要求速審攸關「普發現金」特別條例與預算的國民黨團，卻祭出「案海戰術」，提出2832案，引發綠營人士不滿。

對此，周玉蔻今日在臉書發文砲轟，「民進黨立委紛紛譴責、哀嚎，一副正義凜然的樣子實在可憐又好笑。這個狀況又不是第一次，預料不到嗎？就不能提出一個非常手段壓制藍、白嗎？虧你民進黨立委還佔多數。」

周玉蔻批評民進黨，「裝文明、假文青、以逸待勞，只會動嘴皮、發發臉書交差了事，沒有Guts也沒有戰力！連打爛仗的決心都找不到」，更點名綠委高嘉瑜、王世堅，狠酸「怪不得姓高、姓王的蝦兵蟹將都敢動不動吐黨高層口水！」

此貼文一出立馬引發熱議，有網友留言表示，「兇點吧！民進黨同志」、「以前的Guts都不知道到哪去了」、「過半無三小路用」、「同感，確實是給人無能的感覺！」、「當年立院打到那頭去的戰將都去那裡了？ 他們就是欺善怕惡啦！」，也有網友推測「可能他們在下一盤大棋」，周玉蔻則回應「太抬舉他們了。」

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