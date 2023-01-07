柯文哲PO《炎上》照片！舞台上「深情凝視」王世堅　萬人嗨翻：是真愛

▲柯文哲在臉書貼出《炎上王世堅》現場照片。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

薩泰爾娛樂經典現場喜劇《炎上BURN》系列第二季主題《炎上王世堅》，邀請到王世堅政壇上的宿敵台北前市長柯文哲參戰，讓許多網友嗨翻。柯文哲7日晚間在臉書貼出一張照片，他站在舞台上凝視著王世堅的背影，並寫下「炎上王世堅，我佛慈悲」等9字，引發關注。

柯文哲7日晚間在臉書貼出《炎上王世堅》現場照片，短短不到15分鐘就吸引超過1.2萬人按讚討論。有網友說，「到底哪能看到啦，好想看又買不到票」、「換台北市民監督台北市議員」、「世間有一種感情，叫相愛相殺」、「到現在還在糾纏啊，想必是真愛」、「這個角度，居高臨下看著害羞的王世堅，快笑死我了」。

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▲網友回應。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

本次《炎上王世堅》，主秀為王世堅，炎上大將軍曾博恩，參與「火伴」有謝龍介、黃瀞瑩、Asiaboy 禁藥王 & Lizi 栗子、凱莉、吳崢、賀瓏，以及「柯」串火伴柯文哲。



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