痛罵林智堅「不懂就閉嘴」　王世堅：這群共犯「就是國賊」

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痛罵林智堅「不懂就閉嘴」　王世堅：這群人是共犯結構「就是國賊」

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（資料照／記者陳家祥攝）

實習記者李密／台北報導

斥資12億的新竹棒球場遭連日追殺，被指未盡監督責任的前新竹市長林智堅6日在臉書點名現任新竹市長高虹安，不要用球場議題「轉移個人涉貪爭議」。對此，民進黨台北市議員王世堅痛批林智堅「不懂就閉嘴」，他強調這件事一定要追究到底，揪出背後的共犯結構。

王世堅6日在節目《庶民大頭家》中表示，新竹棒球場是「金玉其外敗絮其中」，林智堅以高虹安為了轉移司法焦點為理由，但其實沒有什麼藉口可以講。若按照比例原則，高虹安助理費案充其量60萬的差額，新竹棒球場則牽涉12億。

王世堅氣憤表示，「林智堅在講什麼，你要閉嘴，你不懂就安靜，因為你不懂，你就讓身邊的人下去惡搞。」他指出，當時招標時應該要有審查資格，先開資格標再來才是價格標。資格怎麼可以都沒審查？以天母棒球場為例，8000萬就可以做得很好，可以做為全台灣的模範。

王世堅也強調，民進黨一定徹底檢討，總是會有少數幾個敗類，但還是有表現很好的縣市長，像前屏東縣長潘孟安、高雄市長陳其邁。

他也提醒民進黨，不能以前總統馬英九作為比較對象，「不能比爛」。這件事一定要追究到底，尤其是領了11億7千萬，只剩下3千萬尾款，「當初是誰蓋這些章？一個一個都要揪出來，因為這群人是共犯結構，這些人一定要揪出來，這些人就是國賊。」

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