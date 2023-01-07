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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／國旗小物攤販再現！王鴻薇選前之夜登場　支持者高舉2號

▲▼ 王鴻薇選前之夜 。（圖／記者崔至雲攝）

▲王鴻薇選前之夜。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

台北市第3選區立委補選明日投開票，候選人王鴻薇今（7）日在榮星花園舉辦勝利之夜造勢大會，活動從7點開始，據了解，主辦單位安排4000個椅子，警方出動約60位警力。記者實際觀察，活動一開始時，前半段座位都有支持者坐滿，後半段座位則還有空位，但隨著時間推移，人潮也慢慢湧入。

王鴻薇的「守護正義、揭弊興利，選前之夜造勢大會」，今日晚上7點，在台北市榮星花園（台北市中山區民權東路三段1號）舉辦。黨主席朱立倫、前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、立院總召曾銘宗、中廣董事長趙少康都將出席。

▲▼ 王鴻薇選前之夜 。（圖／記者崔至雲攝）

造勢大會一開始，主辦單位邀請丘與樂樂團、南方二重唱助唱，現場民眾除了跟著揮舞國旗也高舉王鴻薇的「2」號。記者實際觀察，約在晚間6點半，現場已有民眾陸續到場，雖然人數不多，但到場民眾多以自備國旗旗幟，也有民眾身穿國旗裝到場，現場也有2至3攤販專門販售國旗小物，吸引不少民眾購買。

今日造勢活動除了藍營大咖都將出席外，中間橋段也會有蔣萬安進行一個交棒儀式，象徵一棒接一棒，絕對要把王鴻薇送進立法院，此外，馬英九等人也將送上吉祥物，期待投票日當天有一個完美的結果。

▲▼ 王鴻薇選前之夜 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 王鴻薇選前之夜 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 王鴻薇選前之夜 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 王鴻薇選前之夜 。（圖／記者崔至雲攝）
 

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