直擊／另類選前之夜！吳怡農摟愛妻短講快閃　現場破5千大小朋友同歡

▲吳怡農、顏采薇。（圖／記者杜冠霖攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

台北市第3選區立委補選明天（8日）投票，相較國民黨候選人王鴻薇找來藍營大咖站台，民進黨候選人吳怡農則出奇招，請來紙風車劇團，邀請大家一起看表演，而現場人潮擁擠，預估人數５千左右，還有相當多小朋友同歡，吳怡農則在愛妻陪同下登場，發糖果、簡單短講後就離開準備車隊掃街，確實如吳怡農所說是政治味低、歡樂的一場選前之夜。

吳怡農日前表示，希望讓市民感受到歡樂的氣氛，因此在補班日、大家辛苦工作一天後舉辦表演，請紙風車兒童劇團演出武松愛老虎舞台劇，希望大家一起來參與，愉快度過禮拜六晚上、明天輕輕鬆鬆投票。

選前之夜現場確實有許多大小朋友同歡，有民眾表示，一直不喜歡政治味太重的活動，而且選舉吵那麼兇，與其花大錢造勢，有這樣的活動讓大家放鬆一下是蠻好的。也有帶小朋友來的家長指出，今天補班很累，還要帶小朋友，剛好可以來放鬆一下、帶小孩放個電。

而表演開始前，吳怡農也在愛妻陪同下登場、發糖果，而一宣布發糖果，現場小朋友瞬間暴動，全部一起擠到台前，場面相當溫馨。

吳怡農隨後也跟老婆十指緊扣登台，他表示，小時候就是爸爸媽媽帶著來看演出，今天是選前之夜，想要一點點不一樣的，特別今天是上班日，大家補班補課非常辛苦，相信這次紙風車的活動是最棒的選前之夜，有一個機會讓爸爸、媽媽跟小朋友們創造新的快樂回憶。

吳怡農指出，現場可以看到很多小朋友來同歡，希望他們參加完這次活動後，以後回憶起這天，可以想到人生參加的第一場選前之夜是紙風車的表演，是輕鬆、快樂的。

前民進黨主席卓榮泰也出席活動，他表示，今天大家坐在這裡很輕鬆，等一下的節目是「武松愛老虎」， 剛剛這段叫做「吳怡農愛老婆」也很精采，今天過後立委跟立委夫人都是大家的好朋友，明天請大家走出來到投票所愛吳怡農一次。