趙少康力挺王鴻薇！　籲選民「出門投票」：否則欲哭無淚

▲趙少康。（圖／翻攝自Facebook／筋斗雲直播）

記者詹宜庭／台北報導

台北市第三選區立委補選明日投票，國民黨7日為候選人王鴻薇舉辦勝利之夜造勢大會，邀請黨主席朱立倫、前總統馬英九、台北市長蔣萬安等人站台拉票。中廣董事長趙少康助選時表示，若這次補選投票率不高，到時候只會欲哭無淚，呼籲民眾明天一定要出來投票。

趙少康透露，這次九合一大選國民黨打勝仗，王鴻薇是最大功臣。民進黨敗選檢討報告中提到，他們敗選的重要原因就是「論文案」，而「論文案」就是王鴻薇鍥而不捨來踢破的。他說，王鴻薇能夠把前新竹市長林智堅論文案揪出來，並追擊到底，可見她的功勞很大，應該把她送到立法院，更直言「王鴻薇早就該到立法院了。」

趙少康說明，明天大家都說要看投票率，他算了一下，九合一大選台北市長投票率為67.7％，當時的民進黨台北市長候選人陳時中雖然選得不好，卻也拿到民進黨的基本盤31.9%。現在，外傳補選投票率不高，而支持民進黨的選民都會出來投票，支持國民黨王鴻薇的選民不一定會投，「我聽了很緊張，王鴻薇也很緊張，她前天還傳訊息問我怎麼辦。」

因此，趙少康強調，如果這次投票率不高，到時候只會欲哭無淚，呼籲民眾明天一定要出來投票。