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台南美景躍上國際版面　韓國SBS電視台介紹EPEX訪台南特輯　

▲韓國SBS電視台人氣節目介紹EPEX訪台南特輯，讓台南美景躍上國際版面，十分吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

▲韓國SBS電視台人氣節目介紹EPEX訪台南特輯，讓台南美景躍上國際版面，十分吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

記者林悅／台南報導

在台南跨年晚會颳起K-POP旋風的韓團EPEX，返回韓國後推出了記錄這次來訪台南的特輯，詳盡介紹8個成員在台南參與記者會、彩排、正式演出，以及抽空參觀台南人氣景點神農街、大魚的祝福的精彩畫面。

這隻影片登上了韓國三大電視台之一的SBS電視台人氣綜藝節目SBS Hanbam的Youtube及推特，其中EPEX造訪神農街的片段，在推特的推文僅12小時就已吸引2.2萬人次觀看。

黃偉哲市長表示，感謝EPEX在這次跨年演唱會的賣力演出，讓粉絲體驗視覺聽覺的雙重享受，更感謝EPEX在返回韓國後，費心製作出造訪台南的特輯，由於EPEX粉絲遍及全球各地，SBS Hanbam又是高人氣節目，因此這支影片的曝光將非常有助於行銷台南，而EPEX親自造訪的神農街、大魚的祝福，都是非常推薦可以一遊的景點，歡迎韓國與各國的觀光客可以跟隨EPEX的腳步來到台南旅行。

在這支台南特輯的尾聲，EPEX成員在跨年晚會舞台上說，能在這麼大的活動跟所有人一起度過是莫大的榮幸，並表示2023年EPEX也會為台南歡呼，黃偉哲市長認為，很高興能讓EPEX對台南產生這麼好的印象，期待他們下次可以再訪，探索更多台南的美好！

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