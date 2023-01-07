　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

史上最快！轎車撞機車「消防員5秒到場」　處理到一半又2車追撞

記者劉人豪／台南報導

一個地方竟在5分鐘內接連發生兩起車禍！台南永康中山南路今(7日)早上發生轎車擦撞機車事故，5秒鐘後消防警備車剛好路過直接協助處理；沒想到約4分鐘後，同一地點再度發生2車追撞事故，讓網友笑說「一石二鳥」。

▲▼台南台南永康中山南路車禍。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲台南台南永康中山南路今(7日)早上發生轎車擦撞機車的車禍。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

網友在臉書社團「爆料公社」分享影片指出，今(7日)早上8點51分許，在台南永康中山南路二王郵局前發生車禍。影片中可看到，一輛機車行駛在內側車道時，被後方黑色轎車擦撞後倒地滑行約3公尺，沒想到5秒鐘後一輛消防警備車剛好路過，立刻停在車禍地點後方幫忙擋車避免再度追撞。

▲▼台南台南永康中山南路車禍。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲車禍發生約5秒，就一輛消防警備車經過幫忙協助處理。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

而救護人員將人帶往路旁救護處理，過了約4分鐘，原事故地點前方約5公尺處，又發生2輛車追撞事故，讓現場車流頓時大壅塞。

▲▼台南台南永康中山南路車禍。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲沒想到約4分鐘後，同地點又發生車禍。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

看完影片後，網友紛紛留言「短短五分鐘兩起車禍」、「後面又追撞，看吧～就說別看熱鬧了」、「一石二鳥」、「極速救援」，也有網友說明「該事故機車應該是要左轉工業區，發現路口封閉後又要往外切到直行道，進而發生擦撞事故」。

ET快訊
快訊／北市超徵211億「普發8500元」？　蔣萬安正面回應了
小三通今復航　與夫分離3年...人妻興奮「躍身擁吻」
快訊／7連敗！　鄭志龍接鋼鐵人總教練
快訊／11歲男童招魂「擲6杯叫不回」　媽媽當場淚崩
透天凶宅賣780萬！　擲杯後「媽祖說話了」
「10分鐘給100」　女大生遭宿舍管理員性侵
快訊／疫情微降！　30多歲男解隔後「家中昏迷亡」
快訊／認愛柯震東？　峮峮連發5符號笑了
蔡依林超狂1800萬戰袍一次看！　「激凸3點全露」破最大尺度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬拉灣傳性騷！噁男「大海嘯」抓比基尼妹胸　法官測1動作他露餡

銀行女行員勾結詐騙集團「洗錢2000萬」　警攻堅逮10匪...救6豬仔

大里惡火5死！11歲長孫招魂擲6杯叫不回　法師心疼喊話：孩子別怕

26歲男大生2闖女廁偷拍！　她大喊「欸」下秒狂追...過程全都錄

史上最快！轎車撞機車「消防員5秒到場」　處理到一半又2車追撞

田慎節喊「補班加油」　爆乳辣照千人秒按讚...網：有力氣上班了

停車、土地起紛爭...男兩度走海釣場鬧事　警獲報處理傷害罪送辦

大陸冷氣團挾帶境外污染南下影響　屏東縣今起3天空氣品質不良

酒駕拒繳罰款16萬....害祖產透天厝被查封　男見封條急問：怎麼辦

泰山經營權之爭再惹官司　堂弟告堂哥...聯手國寶龍邦內線交易

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

「裡面不能掉淚」母悲痛認屍　阿公新說法：燒洗腎止血帶

馬拉灣傳性騷！噁男「大海嘯」抓比基尼妹胸　法官測1動作他露餡

銀行女行員勾結詐騙集團「洗錢2000萬」　警攻堅逮10匪...救6豬仔

大里惡火5死！11歲長孫招魂擲6杯叫不回　法師心疼喊話：孩子別怕

26歲男大生2闖女廁偷拍！　她大喊「欸」下秒狂追...過程全都錄

史上最快！轎車撞機車「消防員5秒到場」　處理到一半又2車追撞

田慎節喊「補班加油」　爆乳辣照千人秒按讚...網：有力氣上班了

停車、土地起紛爭...男兩度走海釣場鬧事　警獲報處理傷害罪送辦

大陸冷氣團挾帶境外污染南下影響　屏東縣今起3天空氣品質不良

酒駕拒繳罰款16萬....害祖產透天厝被查封　男見封條急問：怎麼辦

泰山經營權之爭再惹官司　堂弟告堂哥...聯手國寶龍邦內線交易

2023歡喜迎兔保平安　南消六大辦防火宣導座談會

遊民住院1個月！忠犬院外「徘徊苦守」　重逢瞬間暖哭萬人

馬拉灣傳性騷！噁男「大海嘯」抓比基尼妹胸　法官測1動作他露餡

北市超徵211億「普發8500」？　蔣萬安不發現金：用在市政推動上

小三通首復航終踏上金門　與夫分離3年...人妻興奮「躍身擁吻」

籃網投籃命中率僅43.5%險勝鵜鶘　KD：很好的磨練

血庫面臨30年來最大血荒　台船董座發起「船遞愛心」捐血活動

快訊／籃球博士來救火！鄭志龍接鋼鐵人教頭盼止7連敗

銀行女行員勾結詐騙集團「洗錢2000萬」　警攻堅逮10匪...救6豬仔

金正恩超疼二女兒！下令貿易商「進口外國貨」送她　是否接班受矚

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

社會熱門新聞

阿公下樓拿東西　3歲孫子墜樓摔死

「金髮女荷官」嫵媚露蠻腰上陣　賭客狂流口水

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

台南議長賄選案　黃怡萍羈押禁見

嘉義女「睡到一半下體被痛醒」　驚見陌生男嚇傻

促成通姦除罪　顧問公司老闆竟是假律師

獨／大里惡火奪5命！男童母遠看兒忍淚認屍

狠夫閉眼狂揮刀逾20刀砍死妻子　下場出爐

苗栗2女學生被逼下跪　還遭嗆「快一點」

阿嬤遺體V字型放冰箱　揭惡父藏屍領補助

龍潭抽水站水管爆裂淹馬路　30萬戶停水

大里火警招魂！長孫擲6杯叫不回　法師喊：孩子別怕

6歲女童把「通電轉接頭」含嘴裡　舌頭燙爛

即／台中惡火奪5親人　屋主遭聲押

更多熱門

相關新聞

台南山上黃金黑糖吸引民眾聞香上山

台南山上黃金黑糖吸引民眾聞香上山

時序來到歲末，正是甘蔗採收期，位於台南山上區，又開始瀰漫著濃濃蔗香，因專屬此地的古早味黑糖，正開始熬煮，業者蕭明賢表示，山上黑糖除採用有機甘蔗製作外，凝固過程沒有添加石灰等化學物質，作出來的黑糖呈現金黃光澤，色澤口感都與傳統黑糖有區別，甚至被日本遊客稱讚不遜沖繩黑糖，是最具特色農特產。

海釣場土地起糾紛　屏東警將1男傷害送辦

海釣場土地起糾紛　屏東警將1男傷害送辦

泰山經營權之爭　堂弟告堂哥內線交易

泰山經營權之爭　堂弟告堂哥內線交易

大火奪5命！鄰嘆：前1天才抱可愛嬰

大火奪5命！鄰嘆：前1天才抱可愛嬰

龍潭抽水站水管爆裂淹馬路　30萬戶停水

龍潭抽水站水管爆裂淹馬路　30萬戶停水

關鍵字：

台南車禍影音

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林破24年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

小甜甜老公賺夠用「傻眼月收曝光」！借錢嗆：妳有義務養我

峮峮柯震東IG「曖昧1線索」爆官宣認愛！經紀人發聲

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

「5生肖」農曆年前恐出大事！

阿公下樓拿東西　3歲孫子墜樓摔死

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

點名「1生肖」別急著出國！命理師：捐血能降低危險機率

發6000元被罵慘　他提「改5000神方案」！網點頭了

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

21歲網紅飆重機對撞4死！7天前曾發死亡預言

小甜甜夫妻吵架「3防線」！

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面