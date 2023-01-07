史上最快！轎車撞機車「消防員5秒到場」　處理到一半又2車追撞

記者劉人豪／台南報導

一個地方竟在5分鐘內接連發生兩起車禍！台南永康中山南路今(7日)早上發生轎車擦撞機車事故，5秒鐘後消防警備車剛好路過直接協助處理；沒想到約4分鐘後，同一地點再度發生2車追撞事故，讓網友笑說「一石二鳥」。

▲台南台南永康中山南路今(7日)早上發生轎車擦撞機車的車禍。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

網友在臉書社團「爆料公社」分享影片指出，今(7日)早上8點51分許，在台南永康中山南路二王郵局前發生車禍。影片中可看到，一輛機車行駛在內側車道時，被後方黑色轎車擦撞後倒地滑行約3公尺，沒想到5秒鐘後一輛消防警備車剛好路過，立刻停在車禍地點後方幫忙擋車避免再度追撞。

▲車禍發生約5秒，就一輛消防警備車經過幫忙協助處理。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

而救護人員將人帶往路旁救護處理，過了約4分鐘，原事故地點前方約5公尺處，又發生2輛車追撞事故，讓現場車流頓時大壅塞。

▲沒想到約4分鐘後，同地點又發生車禍。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

看完影片後，網友紛紛留言「短短五分鐘兩起車禍」、「後面又追撞，看吧～就說別看熱鬧了」、「一石二鳥」、「極速救援」，也有網友說明「該事故機車應該是要左轉工業區，發現路口封閉後又要往外切到直行道，進而發生擦撞事故」。