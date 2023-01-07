台南議長賄選案檢方抗告成功　楊志強遭請回...發回地院重裁

▲台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，檢察官補強證據資料對楊志強提起抗告成功，銷原裁定發回台南地院審理，另郭再欽抗告被二審駁回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選案，對於檢察官聲押關鍵人、圓山國際開發董事長楊志強，但台南地院法官以罪證不足請回，檢察官經再補強證據提出抗告，台南高分院二審撤銷原裁定發回地院審理，另郭再欽被裁定羈押向二審提抗告被駁回。

台南地檢署偵辦台南正副議長賄選案，專案小組檢察官指揮檢警調憲等單位122人，持搜索票兵分26路搜索台南市議會正、副議長、李文俊等4名市議員住處或服務處及相關涉案人郭再欽、楊志強、黃怡萍、高梅仙及林士傑等住處，當日除了林士傑未到案之外，其餘涉案人均被帶回偵訊。



其中被懷疑策反議員的楊志強，位於台南的公司遭專案人員搜出1只裝了800萬現金的保冰袋，由於他對來源交代不清，辦案人員懷疑與賄款有關，4日以涉嫌賄選，且有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，但法官諭知請回。

檢方於1月5日補強證據後，立即向台南高分院提起抗告。台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍7日下午指出，楊志強部分南檢抗告成功，二審撤銷原裁定發回台南地院審理，另郭再欽被裁定羈押，向台南高分院提抗告被二審駁回。

據了解，檢調專案小組傳喚前經訊問後交保之市議員李鎮國及其妻高梅仙、及黃怡萍等三人到案，經檢察官訊問後，認為黃怡萍所述顯然避重就輕，違反公職人員選舉罷免法行賄罪嫌犯嫌重大，且有勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕後向台南地院聲請羈押禁見，7日凌晨被一審法官裁定羈押禁見，禁止通信。

另，未到案的台南市區漁會理事長林士傑，在1月6日上午被拘提到案，檢方又接連傳喚前副議長李文俊、市議員黃麗招到案，訊後認為3人共同涉犯《公職人員選罷法》的行賄罪以及妨害投票自由罪，且犯嫌重大，李、黃2人有滅證及串供之虞，林則有逃亡及串供之虞，在1月7日凌晨向台南地院聲押禁見3人。