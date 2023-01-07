台南做工行善團家庭志工　兵分兩路暖心修屋

▲台南市勞工局長王鑫基率做工行善團家庭志工，兵分兩路暖心修屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了落實黃偉哲市長建設「希望家園」的願景，勞工局「做工行善團」本週持續進行修繕志業，7日泥水工會志工兵分兩路前往官田區和將軍區進行修繕，8日也將繼續至將軍區趕工修繕，這兩日志工中有夫妻檔、父子檔、全家福等家庭志工共襄盛舉攜手協助修繕房屋改善弱勢市民居住環境。

官田區原住民修繕個案王君為低收入戶，育有多名子女，目前居住的房屋老舊漏水，須於屋外克難煮食。本案由Ingay Tali 穎艾達利議員連繫勞工局做工行善團隊協助房屋修繕，在志工修繕期間也至案家關懷個案及房屋整修狀況。近日除載運二手家具給案家，金屬業職業工會志工也於元旦假期後，連續趕工兩日進行屋頂更換作業，7日泥水工會志工一大早即前往進行鐵厝支柱加固作業，後續將於15日由木工工會接棒進行室內裝修及天花板輕鋼架施作，期待讓王君一家人在農曆過年前有個溫暖舒適的居住環境。

將軍區弱勢家庭的杜姓修繕個案，其居住的房子十分老舊，屋瓦嚴重破損漏水，目前已分別由泥水、電氣、金屬、油漆和木工工會接力，陸續完成鐵厝搭建、衛浴設備、電線配置及燈具安裝，以及廚房、浴室牆壁防水施作服務。接連兩天由泥水工會志工到案家服務，進行廚房、浴室牆壁及臥室地坪磁磚鋪設，各工會修繕志工齊心合作，展現專業技術做公益。另陳昆和議員服務團隊只要有修繕日便會暖心準備豐盛的午餐慰勞修繕志工。

王鑫基局長表示，感謝志工願意奉獻自己專業及時間，攜手為弱勢家庭修繕房屋，這兩日進行修繕的志工有全家福 (陳文招、張文珍及陳竣昇)、夫妻檔(李英瑞及郭淑敏、蔡德發及邱秋香)與父子檔(何志章及何冠廷)犧牲假期前來做志工，就是希望能幫助弱勢勞工家庭有個安心舒適的住所，他們熱心助人的精神著實令人敬佩，因為有志工夥伴們對於公益的無私付出，市府勞工局得以在打造「希望家園」的路上增添許多助力，並在社會弱勢的扶助上走得更遠。