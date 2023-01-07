重現傳統技藝　台南山上黃金黑糖吸引民眾聞香上山

▲時序來到歲末，正是甘蔗採收期，位於台南市山上區，又開始瀰漫著濃濃蔗香，因為專屬此地的古早味「黑糖」，正開始熬煮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序來到歲末，正是甘蔗採收期，位於台南山上區，又開始瀰漫著濃濃蔗香，因專屬此地的古早味黑糖，正開始熬煮，業者蕭明賢表示，山上黑糖除採用有機甘蔗製作外，凝固過程沒有添加石灰等化學物質，作出來的黑糖呈現金黃光澤，色澤口感都與傳統黑糖有區別，甚至被日本遊客稱讚不遜沖繩黑糖，是最具特色農特產。

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蕭明賢指出，山上製糖歷史可以回推到清朝，當時就是台灣製糖重鎮，在日治時期以後，因為規定居民須將甘蔗賣給糖廠，產業逐漸沒落，地方為了重現當年製糖工法，爬梳歷史及透過耆老記憶，讓山上黑糖逐漸復活。

他表示，老祖宗熬製黑糖不加石灰，日治時期才開始加入石灰幫助凝固，而山上社區製作的黑糖不加石灰，所以冷卻結晶後必須曬一至三天的太陽，陰霾的日子則必須放在家中，工程繁複。

從甘蔗榨汁、過濾、熬煮逼出水分、攪拌，大約需要四小時，冷卻結晶後，還要再曬太陽才能大功告成，金黃色的色澤，是山上社區手工黑糖最大的特色。

連日來，蕭明賢在住家附近製做黑糖，空氣中甜甜的糖香，轉化為口中香濃的甜蜜口感，吸引不少外來觀光客，連成大歷史系師生都聞香而來踏查。他表示，希望透過技藝傳承，能讓更多人聞香上山。