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台南市議長選舉糾紛牽扯市長？　里長黃英慈：別干擾市政

▲台南市長黃偉哲有感關懷弱勢刻不容緩，責成社會局以最快行政作業，率先以市款墊付處理發放事宜。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲有感關懷弱勢刻不容緩，責成社會局以最快行政作業，率先以市款墊付處理發放事宜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議長選舉鬧得滿城風雨，黑金傳聞不斷，引來檢方大動作搜索，甚至有外界質疑市長黃偉哲引領的市政，讓台南遭受媒體抨擊，東區黃英慈里長指出，議長選舉與市議員、政黨派系間的角力鬥爭，市長要顧好議員不跑票已經很不容易，重點還是要放在市政推動，呼籲大家把焦點放回來地方建設。

黃英慈里長認為，市府的運作需要受到議會的監督，市長也一直在維持府會和諧，共同推動市政建設和市民的福祉，因此市府與議會間，應該是互相溝通，互相幫助，讓台南市的發展更好。某些特定人士用議長選舉的過程來，整天隔空開砲批評台南，只會讓人覺得親痛仇快，干擾到市政的正常運行。

對於最近的風風雨雨，黃英慈里長認為這完全是議員與政黨間的角力，尤其議長的選舉，更是各方派系間互相的角力，市長只是從旁協助同黨的正副議長候選人，主要的角力還是來自想要選議長的兩方人馬，各自施展本事。期間有一些爭議發生，大多是個人不當行為，市長又不是人造衛星，怎麼知道每個人私下在做什麼事？

黃英慈里長說，民主選舉一人一票，不能說勝選都是某人的功勞，也不能出事了都歸咎某一個人。很多人在民進黨議長選贏的時候說都是自己的功勞，結果檢調查案了以後，就推說都是市長的責任，這種見風轉舵的說法不會被市民接受。

黃英慈里長強調，黃偉哲市長就任4年來，態度溫文、平易近人，沒有任何架子，對市政的推動與投入，更是相當用心。例如行政院1/5宣布要加發弱勢補助，黃市長1/7就先用市款墊付，讓弱勢民眾在年前都拿得到補助，這就是花心思替人民著想！希望政黨派系間的惡鬥趕快停止，不要干擾市長施政，讓他能專心地推動建設和福利，台南未來的發展與建設才能更好。

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