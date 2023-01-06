藍營總動員挺王鴻薇！　明早40位黨公職站中山、北松山8大路口催票

▲王鴻薇掃街拜票。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市第三選區立委補選8日登場。國民黨明（7）日早上8點將展現大團結氣勢，由黨主席朱立倫帶頭號召，超過40位包含立委、市議員、以及黨務幹部，分站中山和北松山的8個路口全力為候選人王鴻薇催票。國民黨呼籲市民朋友，星期天一定要出門投票，支持最優質的王鴻薇。

國民黨組發會主委許宇甄提到，從提名至今全體黨公職都是上下一心、團結一致支持王鴻薇，國民黨沒有一絲鬆懈、更從未輕敵，在朱立倫的號召下，明天早上8點到9點將有40多位黨公職分站「南京東路/吉林路」、「松江路/民生東路」、「光復北路/健康路」、「民權東路/復興北路」、「中山北路/南京東路」、「復興北路/南京東路」、「長安東路/龍江路」、「林森北路/南京東路」等八個路口，向往來民眾懇託拉票，請大家支持王鴻薇進入國會，延續監督力量。

許宇甄表示，朱立倫預計將陪同王鴻薇站在松江民生路口，另外包括立委曾銘宗、李德維、謝衣鳳、費鴻泰、洪孟楷、陳以信、吳怡玎、李貴敏等及台北市議員、黨務幹部等分站八個路口，展現藍營大團結氣勢的同時，更希望催出投票率、一票都不能少，務必要讓王鴻薇順利當選。

