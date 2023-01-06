怕變「女版陳學聖」！苦主現身催票　王鴻薇嘆：出現危機感

▲王鴻薇召開記者會呼籲民眾出來投票。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市第三選區立委補選倒數不到48小時，國民黨今（6）日舉行「出來投票！不要贏在家裡、惋惜在投票所」記者會。候選人王鴻薇指出，她最近睡不好，因為支持者表示，大家都說支持王鴻薇，但會去投票的較少，出現危機感。呼籲選民，一定出來投票，最後一哩路就是要拚投票率。

前立委陳學聖和國民黨副發言人楊智伃共同出席今日記者會，呼籲勿重演陳學聖在2010年立委補選中滑鐵盧的案例，盼有投票權的市民8日踴躍出來投票，不要贏在家裡，卻惋惜在投票所。

陳學聖表示，她不希望王鴻薇淪為2010年桃園立委補選翻版，當時他被徵召臨時投入中壢立委補選，補吳志揚選上縣長後的空缺，該選區歷來都是國民黨佔優勢的選區，原以為能輕騎過關，但由於投票率僅四成一，致使他即便呼聲很高，仍然以42600票敗下陣來，輸給獲得45363票的民進黨對手黃仁杼。

陳學聖指出，國民黨在立委補選中曾多次敗選，如果大家不出來投票，王鴻薇即使問政形象良好、也在藍營優勢選區，卻可能會有與當時陳學聖一樣的命運，選情其實非常嚴峻。為了不讓這次台北立委補選發生一樣的情況，真的要呼籲大家出來投票，不要以為王鴻薇會當選就不出來投票，不要成為2010年的女版陳學聖，一定要成為2023年1月8日成功當選的王鴻薇。

王鴻薇表示，她在臉書曾與大家報告，晚上她睡得並不好，因為支持者陸陸續續回報回來，大家都說支持王鴻薇，但說一定會去投票的卻較少，出現危機感，這個危機感就是陳學聖所說的慘痛經驗。選舉越近尾聲，支持者雖然支持與認同我們，但因為是補選，而且時間非常特別，是星期天，因此呼籲大家一定出來投票，最後一哩路就是要拚投票率。

王鴻薇提到，12月18日嘉義市長延後選舉，那場選舉的投票率只有43%，到中午投票率僅兩成，當天黃敏惠市長嚇出一身冷汗。她重申，補選最重要的就是投票、投票、投票，請大家一定要出來投票，若大家希望有一個勇於監督、勇於發聲的立委進入立法院，請大家排除萬難務必出來投票。

