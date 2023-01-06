是針對連勝文！吳怡農指沒當兵當然能談兵役　「但他顯然沒多研究」

▲立委候選人吳怡農。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨副主席連勝文日前為北市立委補選候選人王鴻薇拉票，沒當過兵的他也砲轟民進黨延長兵役，「送孩子上戰場」，民進黨候選人吳怡農6日掃街時，被媒體問到相關說法，吳回應，自己並不覺得連勝文沒當過兵，就不能有對兵役制度意見，但他本人對國家安全沒有太多研究跟關注，兵役制度改革是為了維持和平、讓台灣不要成為戰場。

連勝文說，最近很多家長群組，及年輕人的網路社群中，對於許多孩子們兵役被迫延長一年，有強烈的不滿，大多數人是擔心影響學業或職場生涯規劃，也有很多人擔心浪費時間，但比起役期延長，最糟糕的是，因為民進黨失敗的兩岸政策，現在10幾歲到40歲的人，都有可能走上戰場。

而連勝文為前副總統連戰的長子，體重曾一度飆破100公斤，因為過重而免役，直到2013年開始減肥，減掉超過20公斤。

吳怡農6日在長春市場掃街拜票，有媒體提問，連勝文不支持兵役延長，說台灣年輕人會上戰場成炮灰，但輿論認為連勝文不曾當兵，被批評不應該對這個議題指手劃腳。

對此，吳怡農回應，自己並不覺得連勝文沒當過兵，就不能有對兵役制度意見，台灣社會有很多人沒當過兵、沒有軍中經驗，包括許多女性國人．但這並不代表他們不能評論。

吳怡農指出，不管連勝文有沒有服過兵役，他本人對國家安全沒有太多研究跟關注，國家對國防投資、兵役制度改革都是為了維持和平、保護現在的生活方式，這些都是為了讓台灣不要成為戰場。