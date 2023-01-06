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原住民族文化健康站績優頒獎　台東年度查核居全國之冠

▲6日舉辦歌謠採集分享記者會，頒發38站績優文健站、以及25個照服員獎項。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲頒發38站績優文健站、以及25個照服員獎項。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府今年透過在文健站採集傳統歌謠，邀編曲家以流行音樂方式改編再創，並在台東縣府的TTStudio聲音部落錄音室製作完成，6日舉辦歌謠採集分享記者會，會中縣長饒慶鈴也頒發38站績優文健站、以及25個照服員獎項，饒慶鈴表示，在原民會文健站年度查核，台東103站中有20站查核分數達90分以上，為全國之冠。

▲6日舉辦歌謠採集分享記者會，頒發38站績優文健站、以及25個照服員獎項。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今日邀請原住民族委員會、議員、鄉鎮市首長及103個文健站計畫負責人及照服員共同參與盛事。饒慶鈴提到，部落耆老是我們的知識寶庫，縣府不僅推動青銀共學、邀請長者至原民電台錄節目、擔任體適能運動的老師，今年更委託金曲獎得主昊恩統籌製作，到7個部落文化健康站採集即將失傳的古謠共40首，再從中挑選10首，由知名音樂人保卜、MUSA明馬丁及林明陽等編曲，融合流行音樂全新風格的族語歌謠，以新穎的音樂形式，讓社會大眾更貼近原住民族音樂，同時也理解部落發展的歷史軌跡。

▲6日舉辦歌謠採集分享記者會，頒發38站績優文健站、以及25個照服員獎項。（圖／記者楊漢聲翻攝）

同時今天也舉行文健站績優表揚頒獎，由原民會與縣府委派長期照顧、社會福利、長者友善空間及專家學者針對111年全國473站文健站，進行為期2個月實地訪視查核，協助提供文健站專業意見及政策建議。台東縣內不論新舊站，每位照服員皆用心整理相關服務紀錄，並舉辦活動成果和展示長者平日製作的手工藝品，此次頒發優等20站，每站獎金3萬元、8個特甲等站，獎金2萬5千元、甲等則有10站，獎金1萬5千元共計38個文健站，另也感謝25個服務優異的照服員，頒發2千元獎金。

饒慶鈴指出，目前184個部落達7成設有文健站，未來4年將加強文健站功能及延緩失能提升，除將照顧服務涵蓋率達100%外，文健站及照服員採分級制度，預防延緩失智模組，讓文健站除創造中高齡就業率外，更讓部落因族因地照顧品質再升級，更具文化照顧特色亮點。

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