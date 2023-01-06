您買鳳梨釋迦一盒我同步再捐10元　家樂福行動支持台東孩子的書屋

▲家樂福行動支持台東孩子的書屋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



為支持力挺台東農民，解決台東釋迦出口困難問題，去年12月台東鳳梨釋迦產季大出時，家樂福於全台分店加碼推出暖心聖誕活動，凡是會員購買1盒聖誕限定｢台東鳳梨蜜釋迦｣，即同步捐贈10元給家樂福文教基金會長期支持的｢台東孩子的書屋｣作為教育培力費用，支持農民也將獲利回饋台東教育，至12月27日止共捐175,000元，家樂福文教基金會執行長蘇小真6日特別親至台東舉行捐贈儀式。

縣長饒慶鈴表示，這是縣府第2年與全國最大通路商家樂福合作促銷台東鳳梨釋迦，感謝家樂福力挺釋迦，並宣揚台東鳳梨釋迦的好事精神，在全國量販超市提供產地直供的鮮美鳳梨釋迦，今年更推出「好釋＋1 家樂福接力挺釋迦、好事＋1 支持台東孩子的書屋」活動，透過訂購鳳梨釋迦捐10元，支持｢台東孩子的書屋｣作為教育培力費用，不僅讓大家接力挺釋迦，也讓愛的力量正面循環。

今日捐贈儀式，台東孩子的書屋董事長陳彥翰也親自出席，家樂福文教基金會執行長蘇小真說明，頒贈孩子的書屋教育培力費用175,000元，是從去年12月7日至27日，每賣出一盒鳳梨釋迦就捐出10元。今天計捐贈175,000元，表示這段期間家樂福賣出了17,500盒。未來，家樂福在門店也會成立台東農產品的專區，販售台東當季有產銷履歷的農產品，讓所有的國人都可以透過家樂福吃到台東最好的農產品。