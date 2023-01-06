春節東部列車已完售！立委劉櫂豪爭取增開　台鐵規劃第2波加班車

▲劉櫂豪爭取台鐵局再增開台東＝台北春節加班車 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

112年春節從1月20日至29日共計10天連假，台鐵春節疏運東線列車大多已售完，立委劉櫂豪特督促台鐵局再研議增開列車以疏運買不到票無法返鄉過節的鄉親，台鐵局在檢討運能後，規劃第2波加班車加開台東＝台北47列次，其中包含剛完成交車驗車的特仕車（EMU3000型）5253、5255車次，以及EMU3000型5252、5237、5232、5249車次，其餘5246、5253、5255車次為太魯閣或普悠瑪。第2波加班車規劃於1月10日(二)0時開放訂票，請有需求的鄉親留意台鐵公告訊息。

劉櫂豪說明，因應112年春節10天連假，台鐵局此次加班車從1月19日至1月29日天天加開2-3班，合計共增開47列次以疏運旅客。規劃如下：1/19-1/20兩天增開台北-台東5252車次、台東-台北5237車次共計4列次；1/27-1/29三天增開台北-台東5232車次、1/26-1/29四天增開台東-台北5249車次，共計7列次；1/21-1/27七天增開特仕車台北-台東5242車次、台東-台北5251車次，共計14列次；1/19-1/29十一天增開台北-台東5246車次、1/19-1/21及1/23-1/28九天增開台東-台北5253車次、1/22及1/29兩天增開5255車次，共計共22列次。

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劉櫂豪表示，台東-花蓮間鐵路從111年9月強震造成鐵路中斷，所幸經台鐵局同仁努力搶修，於元旦春節前能夠通車，此次春節連假許多鄉親仍無法買到車票返鄉過節，因此要求台鐵局再調度運能疏運，此次加班車台鐵局預計10日0時開放訂票，請有需求的鄉親要隨時留意台鐵局的公告訊息，趕快上網訂票。