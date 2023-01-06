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台東太平溪右岸一路部分路段今開工　預定年底通車

▲台東太平溪右岸一路通市區段第一鐵路橋至康樂橋段今開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東太平溪右岸一路通市區段第一鐵路橋至康樂橋段今開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府6日舉辦太平溪右岸南王橋到日光橋通車典禮，及第一鐵路橋至康樂橋段同步動土，縣長饒慶鈴表示，太平溪右岸一路通從南王橋至台11線路段，全長約6公里餘，今天起可從南王橋通至馬蘭橋，而最後一段「第一鐵路橋至康樂橋段」工程費1億1600萬元，由水利署全額補助，預計年底完工後全線通車。

饒慶鈴今日在啟動紅綠燈號誌按鈕後，視察太平溪右岸一路通「南王橋至日光橋段」完成通車情形，隨後參加右岸一路通市區最後段(台東右岸一號堤防)工程開工儀式。

▲台東太平溪右岸一路通市區段第一鐵路橋至康樂橋段今開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴指出，太平溪右岸一路通「南王橋至日光橋段」全長約1.7公里，縣府用了2年多打通這一段路，交通變得更方便，相信可以帶動地方發展。而今天開工的台東右岸一號堤防加高加強工程全長約1.1公里，預定年底開通，不僅將可大幅縮短馬蘭橋至正氣北路康樂橋行車時間，利用左轉專用道至台東馬偕醫院更能做為緊急救護通行，爭取寶貴的救援時間，在地方公聽會時也曾被參與的民眾稱為是一條救命的道路。

建設處說明，右岸一路通道路與第一鐵路橋鐵馬道，為車行與人行平交設計，採儀控維持人車安全。下游下康樂排水旁道路平面銜接道路，設置越堤路銜接工業區的平面道路；而右岸一路通銜接開封橋與康樂橋道路皆是以平交銜接，且都有設置左轉專用道，讓民眾行車更順暢。

▲台東太平溪右岸一路通市區段第一鐵路橋至康樂橋段今開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

建設處補充，太平溪右岸一路通採分段施工，除了今日開工的第一鐵路橋至康樂橋段，市區大部分路段已開放通行，僅剩康樂橋至豐里橋段目前標線施工中，預計農曆年前即可開放。

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