禁用捕獸鋏、山豬吊捕捉動物　台東縣政府：最高罰7.5萬

▲台東縣府籲嚴禁使用捕獸鋏、山豬吊等陷阱捕捉動物，違者最高處7萬5千元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

以往民眾會使用獸鋏或山豬吊等陷阱捕捉動物，若經套住後未能及時解脫或救援，常造成動物截肢或死亡的不幸事件，因此，行政院農業委員會業已公告嚴禁使用捕獸鋏、山豬吊等陷阱，並於109年3月1日起生效，違者將可處新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰，台東縣動物防疫所持續加強抽查全縣所有五金行業者，並同步宣導禁用獸鋏及山豬吊。

台東縣動物防疫所表示，動物保護法第14-1條第1項第7款規定，非經主管機關許可，禁止使用含金屬材質之套索陷阱捕捉動物，最常發現者為「山豬吊」，由於「山豬吊」是使用材質堅韌之金屬鋼索，動物被套住後劇烈掙扎，致使套索更加陷入動物肢體表皮，若未即時解脫，往往造成動物斷肢甚至死亡等嚴重後果，動防所接獲類似報案後，都立即派人前往調查，並帶回陷阱作為物證保管，後續追查設置人違法行為。

農業處長許家豪呼籲，民眾如發現有使用中之獸鋏、山豬吊，請立即通知動防所(089-233720)派人移除。如果有先行拆除陷阱之必要，應使用長棍等工具先行解除陷阱，避免用手直接碰觸陷阱而發生危險，倘若動物已誤觸陷阱，請通報1999縣民專線或1959動保專線，將儘速派員到場救援。

另台灣原住民族基於其傳統文化、祭儀，而有獵捕、宰殺或利用野生動物之必要者，其獵捕行為除應經主管機關核准，獵捕方式僅允許以設置傳統陷阱為主。