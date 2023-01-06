哈利新書爆妯娌之爭細節　梅根稱凱特王妃「懷孕腦」遭王室教訓

▲哈利王子將在本月10日推出的自傳回憶錄《備位》（Spare，暫譯）中揭露更多梅根與凱特妯娌之爭的細節。（圖／達志／美聯社）

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哈利王子將在本月10日推出的自傳回憶錄《備位》（Spare，暫譯）中揭露更多梅根與凱特妯娌之爭的細節，如今部分內容也已流出，書中宣稱，梅根當時竟然對剛生下次子路易王子的凱特說：「妳一定是荷爾蒙作祟，所以有『懷孕腦』（Baby Brain，指懷孕後的一種副作用，表現為健忘、邏輯思維能力降低）。」此話一出讓凱特非常不悅，而梅根事後也被其他王室成員教訓了一頓。

據名流八卦雜誌Page Six的報導，已有媒體取得哈利王子自傳回憶錄的部分內容，其中包括哈利在2005年身穿納粹軍服跑趴的醜聞，他在書中聲稱其實這是威廉與嫂嫂凱特王妃出的主意，但最終卻只有他1人成為箭靶。

英國溫莎王室的內鬥向來都是全球媒體關注的焦點，而威廉王子之妻凱特（Kate Middleton）與哈利王子的老婆梅根（Meghan Markle）一直以來也被外界盛傳關係緊張，其中又以哈利與梅根婚禮上因花童打扮而引爆的「褲襪門」恩怨最廣為人知。

2018年凱特王妃認為女兒夏綠蒂公主若要擔任哈利與梅根婚禮上的花童，就應該遵循王室傳統穿上「緊身褲襪」，不管結婚當天天氣有多熱，但對此梅根卻絲毫「不讓步」，不但訓斥凱特的下屬，還把凱特的女兒夏綠蒂公主拿來與同為花童的閨蜜女兒做比較。最終，凱特顯然讓步了，因為梅根與哈利婚禮上的6位小花童後來都沒有穿著褲襪。

據稱凱特那時因為剛生下路易王子而疲憊不堪，無力再花更多心思與梅根化解花童禮服上的分歧，於是凱特最終只能被迫低頭，並在試裝時還因為這件事而被氣到哭泣發抖。

如今，哈利王子將在新書中揭露更多梅根與凱特妯娌之爭的細節，一名消息人士聲稱：「在書中，哈利說當時他們曾討論婚禮彩排的時間、伴娘服裝等問題，但凱特當時非常不悅。對此，梅根竟對凱特說她一定是因為荷爾蒙作祟，所以有懷孕腦。後來梅根被其他王室成員告知，她與凱特的交情沒親近到可以談論她的荷爾蒙，英國王室成員間也不會如此交談。」雖然哈利在書中認同梅根，覺得妯娌不合不是她的錯，但哈利揭露梅根私底下的說話風格，的確有失分寸，非常容易得罪人。

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