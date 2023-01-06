姊姊當小三！媽覺「中邪」逼向神明懺悔　她稱2人都沒錯被網嗆爆

▲女網友表示，自己的姊姊歡喜做小三，但媽媽發現後非常生氣，認為這是傷天害理、折損福報的事。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

如果自己的兄弟姊妹甘願做破壞別人家庭的小三，而父母又剛好是虔誠的信徒，這真的很難不掀起一場家庭革命。有位女網友日前就發文指出，自己的姊姊歡喜做小三，但媽媽發現後卻無法苟同，認為這是傷天害理、折損福報的事，還要帶姊姊去廟裡問事，沒想到姊姊死也不從，還認為媽媽信奉的是邪教，回不去的家庭關係也讓原PO無奈表示，「我只希望她們能好好相處。」

一名女網友日前在Dcard上以「姊姊當小三我媽覺得她丟猴」為題發文表示，她的親生姊姊有一個比她大19歲、已有家庭的男友，「而這件事一直只有我知道，我也替她保密了很久。」她雖然覺得姊姊很可憐只能當人家小三，但她也直言那是姊姊自己的選擇，因為那個男生每個月都會給她很多錢花，讓她不愁吃穿，所以原PO也沒有批評過她的人生，只希望她平安就好。

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但原PO上週回到家後才發現，原來姊姊的事被媽媽揭穿了，而且由於媽媽是很虔誠的道教信徒，是那種過年過節都會拜拜，然後每個禮拜都到宮裡幫忙2天的那種，所以媽媽得知後的反應可想而知，「我媽一看到我回家就找我哭訴，說她好好一個女兒要這樣做賤自己，為什麼不能找個正常的男人，要用這種方式去賺錢，邊說邊哭的撕心裂肺，我看了真的很心疼，但我也覺得很為難，我覺得雙方都有自己的理由，所以我沒辦法選一邊站。」

原PO指出，媽媽哭了好幾天之後，表示這種破壞人家家庭的事會讓自己衰運連連，會有因果輪迴報應到自己身上，還會讓身邊的人事事不順，於是她「一直要拖著我姊去跟神明悔改，說什麼我姊一定是撞到髒東西，要請神明救救我姊…」

當然原PO的姊姊死都不會去，而且還覺得媽媽信奉的是邪教，這個尷尬的局面也讓原PO無奈表示，「雖然我姊做的事不是好事，但也不是因為中邪啊，我自己看是認為她們對彼此都有很大的誤會就是了，但她們的共同點就是都不信我說的。」直言要幫某一方講話根本不可能。

原PO也在結尾指出，「標題看起來很好笑很荒唐，但我現在還在廟裡（跟我媽來問事）」她坦言自己其實非常難過，原本感情很好的一家人，明明誰都沒有錯，卻吵得跟仇人一樣，媽媽還說要幫姊姊念佛消業障，「但我只希望她們能好好相處。」

貼文一出也引發網友熱議，「在說什麼傻話呀，破壞別人家庭的人，怎麼可能會平安」、「第一個報應通常都是，家庭雞犬不寧，看原PO家就知道了。第二個報應叫輿論譴責，一次不忠，百次不用，有聽過嗎？第三個報應叫晚景淒涼，因為福報被損」、「荒唐的是原po最後一句話居然是誰都沒有錯，有什麼理由是正當破壞別人婚姻的理由！破壞別人家庭的都不會有好下場」、「如果你爸養了一個跟你姐一樣的小三，你開心嗎？」

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