　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

姊姊當小三！媽覺「中邪」逼向神明懺悔　她稱2人都沒錯被網嗆爆

有位女網友日前就發文指出，自己的姊姊歡喜做小三，但媽媽發現後卻無法苟同，認為這是傷天害理、折損福報的事。（示意圖／翻攝自pexels）

▲女網友表示，自己的姊姊歡喜做小三，但媽媽發現後非常生氣，認為這是傷天害理、折損福報的事。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

如果自己的兄弟姊妹甘願做破壞別人家庭的小三，而父母又剛好是虔誠的信徒，這真的很難不掀起一場家庭革命。有位女網友日前就發文指出，自己的姊姊歡喜做小三，但媽媽發現後卻無法苟同，認為這是傷天害理、折損福報的事，還要帶姊姊去廟裡問事，沒想到姊姊死也不從，還認為媽媽信奉的是邪教，回不去的家庭關係也讓原PO無奈表示，「我只希望她們能好好相處。」

一名女網友日前在Dcard上以「姊姊當小三我媽覺得她丟猴」為題發文表示，她的親生姊姊有一個比她大19歲、已有家庭的男友，「而這件事一直只有我知道，我也替她保密了很久。」她雖然覺得姊姊很可憐只能當人家小三，但她也直言那是姊姊自己的選擇，因為那個男生每個月都會給她很多錢花，讓她不愁吃穿，所以原PO也沒有批評過她的人生，只希望她平安就好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但原PO上週回到家後才發現，原來姊姊的事被媽媽揭穿了，而且由於媽媽是很虔誠的道教信徒，是那種過年過節都會拜拜，然後每個禮拜都到宮裡幫忙2天的那種，所以媽媽得知後的反應可想而知，「我媽一看到我回家就找我哭訴，說她好好一個女兒要這樣做賤自己，為什麼不能找個正常的男人，要用這種方式去賺錢，邊說邊哭的撕心裂肺，我看了真的很心疼，但我也覺得很為難，我覺得雙方都有自己的理由，所以我沒辦法選一邊站。」

原PO指出，媽媽哭了好幾天之後，表示這種破壞人家家庭的事會讓自己衰運連連，會有因果輪迴報應到自己身上，還會讓身邊的人事事不順，於是她「一直要拖著我姊去跟神明悔改，說什麼我姊一定是撞到髒東西，要請神明救救我姊…」

當然原PO的姊姊死都不會去，而且還覺得媽媽信奉的是邪教，這個尷尬的局面也讓原PO無奈表示，「雖然我姊做的事不是好事，但也不是因為中邪啊，我自己看是認為她們對彼此都有很大的誤會就是了，但她們的共同點就是都不信我說的。」直言要幫某一方講話根本不可能。

原PO也在結尾指出，「標題看起來很好笑很荒唐，但我現在還在廟裡（跟我媽來問事）」她坦言自己其實非常難過，原本感情很好的一家人，明明誰都沒有錯，卻吵得跟仇人一樣，媽媽還說要幫姊姊念佛消業障，「但我只希望她們能好好相處。」

貼文一出也引發網友熱議，「在說什麼傻話呀，破壞別人家庭的人，怎麼可能會平安」、「第一個報應通常都是，家庭雞犬不寧，看原PO家就知道了。第二個報應叫輿論譴責，一次不忠，百次不用，有聽過嗎？第三個報應叫晚景淒涼，因為福報被損」、「荒唐的是原po最後一句話居然是誰都沒有錯，有什麼理由是正當破壞別人婚姻的理由！破壞別人家庭的都不會有好下場」、「如果你爸養了一個跟你姐一樣的小三，你開心嗎？」

延伸閱讀
見小甜甜尪3影片…美女律師認也「觸控」踹過老公　揪宋先生反擊片：不覺奇怪嗎？
6歲殘疾女童離奇「人間蒸發」　父報警才知女兒被塞入紅桶已成腐屍
台聯前立委羅志明涉共諜案　前少將當庭大哭

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
王世堅「拒領6千元」！　開嗆：那個男人耍賴了
情侶雙亡！遭國光客運撞噴慘死　鑑定結果出爐
獨／超離奇！新北孝子探望老母　衝進墓園「頭破血流」慘死
快訊／小甜甜再發聲！　隔空放話宋先生：歡迎拿證據出來對質
女業務裸下身！　滑進摩鐵纏綿副院長
製造業大缺工！文組女進半導體　年薪跳到160萬
夫外遇劈腿3女！　還猜拳決定誰在上面

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

卡哇依！DoMo集團聯手LAIMO　打造「彩繪露營車」預約排到暑假

2023兔年卦象出爐！命理師警告注意「8大事」：搶劫、裁員潮

網傳營養午餐蔬菜農藥超標！金門縣府澄清：不定期稽查、嚴格把關

他歪樓問「白家綺沒大紅？」秒被逆風　1族群很愛：低調賺才猛

服務業想引進移工　勞動部：請先提高國人薪資再說

缺工　讓在台移工突破72萬人創歷史新高

中國入境PCR「4天揪825人確診」陽性率20.6%　每5人有1人陽性

姊姊當小三！媽覺「中邪」逼向神明懺悔　她稱2人都沒錯被網嗆爆

機車考照注意！「無號誌路口停讓」即起列筆試必考題　至少出3題

百年老廟顯神威！撿到金戒指請示神尊　早餐店老闆竟「擲出站杯」

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

鍾欣凌誇小甜甜「很溫暖的女生」　得知她新聞「不敢打擾」：真的不容易

小甜甜遭家暴..白家綺阻驗傷「要她原諒」　曝老公零道歉「沒打第二次，就是最大道歉」

《青3》余景天「機場遭警察拉扯」！　衝突畫面曝光...粉絲激吼：別推他

卡哇依！DoMo集團聯手LAIMO　打造「彩繪露營車」預約排到暑假

2023兔年卦象出爐！命理師警告注意「8大事」：搶劫、裁員潮

網傳營養午餐蔬菜農藥超標！金門縣府澄清：不定期稽查、嚴格把關

他歪樓問「白家綺沒大紅？」秒被逆風　1族群很愛：低調賺才猛

服務業想引進移工　勞動部：請先提高國人薪資再說

缺工　讓在台移工突破72萬人創歷史新高

中國入境PCR「4天揪825人確診」陽性率20.6%　每5人有1人陽性

姊姊當小三！媽覺「中邪」逼向神明懺悔　她稱2人都沒錯被網嗆爆

機車考照注意！「無號誌路口停讓」即起列筆試必考題　至少出3題

百年老廟顯神威！撿到金戒指請示神尊　早餐店老闆竟「擲出站杯」

通膨還沒完？12月CPI年增2.71％　累計去年CPI漲2.95％

卡哇依！DoMo集團聯手LAIMO　打造「彩繪露營車」預約排到暑假

中華電信雲端POS服務　助餐飲業達「三省」效果精準預判供需

情侶網咖包廂激戰聲浪擋不住　他隔壁伸手機偷拍...下場慘了

理財周刊／台股年前震盪整理　投資人保守為上

2023兔年卦象出爐！命理師警告注意「8大事」：搶劫、裁員潮

失戀想報復女友！他借高利貸瘋狂灑錢　重利壓榨工作20hrs還不完

疫情再起《水星的魔女》最終回串流慢一天播　網哭：斷網一天避雷

網傳營養午餐蔬菜農藥超標！金門縣府澄清：不定期稽查、嚴格把關

SCFI本周再度轉為負數、跌4.19%　美東線跌7%、南美線跌15%

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

台女護理師「飛機裸拍解放」1天75萬觀看

「這1行業」年輕人怕被笑！內行推爆：賺到流油

小甜甜尪7分鐘道歉片！「1特點」被狂轟：和宋逸民一樣

停賣2年！好市多「最強1神物」王者回歸

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光

女友生理期…爸跑上床「浴血奮戰」　他崩潰了

台南官田社子農村出現大型「裸女」看板

尾牙「超強運3星座」！易抽中大獎過好年

全民領錢了！最高拿15000元

逢甲大學發8008元紅包：比政府大方　學生狂酸

麥當勞「大薯買1送1」神券曝光！網驚：連中2天了

另類天選打3劑「1年確診4次」　時間點驚呆網

更多熱門

相關新聞

少女與失散父親團聚…竟難擋「性吸引」瘋狂壞壞

少女與失散父親團聚…竟難擋「性吸引」瘋狂壞壞

遺傳性性吸引真的存在嗎？英國一對失散多年的父女團聚後，很快發展出情愫並有多次性行為，少女也因此出現「對父親提告後撤告」，再與爸爸同住和維持性關係的矛盾舉動。法官則痛批父親利用女兒的心理弱點發生性行為，判處3年社區刑罰 (Community sentence)與接受相關治療課程。

存100萬環遊世界「親友全反對」　他傻了

存100萬環遊世界「親友全反對」　他傻了

她後院洗菜見牠散步路過　當地人：出門就能看到

她後院洗菜見牠散步路過　當地人：出門就能看到

拿理賠金投資！「00878和006208」爸媽槓上

拿理賠金投資！「00878和006208」爸媽槓上

女住戶揭教會「集體發功」超擾民　爆宋逸民夫妻真實互動

女住戶揭教會「集體發功」超擾民　爆宋逸民夫妻真實互動

關鍵字：

Dcard小三周刊王

讀者迴響

熱門新聞

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

女星「公親變事主真倒楣」秒刪文！

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

女住戶揭教會「集體發功」超擾民　爆宋逸民夫妻真實互動

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

快訊／小甜甜不後悔：封殺又怎樣！

快訊／小甜甜看到尪FB「震驚了」！

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

白家綺驚爆國中霸凌！

小甜甜傷勢曝光！尪：忍妳5分鐘了

台中凌晨惡火　「三代六口」5無生命跡象

砸7萬買「2本刮刮樂」實測！他驚1序號很旺

白家綺離婚史被挖！網灌爆：前夫不也只外遇1次

更多

最夯影音

更多
女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原
娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面