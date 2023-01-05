不當稅制超收人民的錢？　蘇貞昌斥：錯誤、扭曲的評論

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌5日在行政院會聽取衛福部「112年低收入戶及中低收入戶加發生活補助」報告。針對稅收超徵引來外界批評，質疑政府透過不當的賦稅制度，超收人民的錢，蘇貞昌說，這是錯誤、扭曲的評論，「我必須清楚告訴國人同胞，之所以出現實徵數比預算數多，主要是去年的經濟成長表現出色、超乎預期」。

蘇貞昌5日在例行院會上表示，去年最後一天蔡總統召開國安高層會議，就去年全國稅收可望超過預算數4500億，扣除地方分配款700億，中央政府有3800億可運用，做出3個面向的政策裁示。

蘇貞昌強調，稅收的超徵或短徵，代表的是當年度國家經濟表現，但卻有部分人士刻意扭曲為政府透過不當的賦稅制度，超收人民的錢，這是錯誤、扭曲的評論，「我必須清楚告訴國人同胞，之所以出現實徵數比預算數多，主要是去年的經濟成長表現出色、超乎預期」。

蘇貞昌說，原來編列的預算是5.86%，實際成長是6.53%，經濟成長比原來預先估算的高。正因為在經濟成長上表現亮眼，所以在營利事業所得上超徵，因為2021年上市櫃公司的獲利較2020年大漲7成之多所致，代表是政府的行政效率跟全民共同努力的成果。

蘇貞昌指出，過去的政府曾經在2009年短徵2500多億，導致2010年中央政府不得不舉債4000多億，近年台灣儘管面對美中貿易衝突、百年大疫、歷史大旱、俄烏戰爭乃至美國升息、全球通膨等挑戰，但在蔡總統領導下，行政團隊與產業各界、國人同胞齊心努力，這2年創下亮眼經濟表現，政府稅收比預期多4000多億，可以用來做更好的建設、推動諸多福國利民措施。

蘇貞昌說，政府落實經濟成長果實與全民共享，為國人加薪、減稅、增福利，例如今年元月推出16項惠民措施；去年實現班班有冷氣、中央廚房大帶小、生生用平板；史上最大規模租金補貼；給長者、弱勢族群的照顧也大幅增加。

蔡總統裁示，3800億的運用將從3個面向執行，1000億額外撥補勞健保基金財務缺口，增加電價補貼，從源頭平抑物價；1000億啟動「加強韌性經濟方案」，減輕人民生活壓力，協助產業轉型。剩餘1800億除預留經費以備不時之需外，將提出全民共享方案。

蘇貞昌說，昨天已對外說明，政府將預留400億，其餘1400億每人普發現金6000元。這3800億的運用，既有遠見規劃，也有即時的全民共享，要請各部會積極盤點，就法源依據、預算編列，以及各項執行細節縝密規劃，盡速提出，希望開春後能給全民一個新春祝福。

蘇貞昌接著說，針對不需要修法的部分，行政院從去年3月到12月針對低收、中低收入戶每人每月加發750元、500元生活補助。前天核定再投入45億針對生活補助延續加發1年，請衛福部長薛瑞元、主計長朱澤民與各縣市政府密切聯繫。

蘇貞昌說，明天下班前就會將核定款項分配數額提供地方，進行撥款作業，請衛福部持續督導地方政府，在農曆過年前即時入帳，並按時發放一整年，讓60萬名弱勢民眾能夠感受到政府照顧的美意，溫暖過年。