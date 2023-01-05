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別上當！全民發6000詐騙集團蠢動　行政院：政府不會用簡訊通知

▲▼0105行政院會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌昨宣布全民普發1400億現金，預計發放時間點落在農曆春節過後，但不肖詐騙集團已在蠢蠢欲動，目前網路上已經開始有提醒請勿受騙上當的警告訊息出現。對此，行政院發言人羅秉成5日說，確實有掌握到相關情資，詐騙集團用簡訊連結方式要騙民眾，「政府不會用簡訊方式通知國人領6000元的全民共享現金方案，肯定是詐騙集團的惡意簡訊，千萬不要受騙上當」。

▲▼現金普發詐騙簡訊。（圖／翻攝Line）

▲網路上已在流傳現金普發詐騙簡訊的提醒。（圖／翻攝Line）

羅秉成說，院長昨天宣布要全民普發6000元現金後，詐騙集團就蠢蠢欲動，確實有掌握到相關情資，詐騙集團用簡訊連結方式要騙民眾。籲請國人同胞注意，政府不會用簡訊方式通知國人領6000元的全民共享現金方案，「現在沒有這樣做法，肯定是詐騙集團的惡意簡訊，千萬不要受騙上當」。

羅秉成提到，行政院已經指示警政署、打詐國家隊等，啟動相關防制作為。「打擊詐騙國家行動策略綱領」有4個面向，其中一個就是「堵詐」，特別針對電信網路方面，這種簡訊非常氾濫，在去年中提出打詐行動策略有特別針對惡意簡訊，由NCC統籌執行攔阻詐騙簡訊，透過165蒐集的詐騙簡訊、關鍵字等技術攔截惡意簡訊，也就是詐騙簡訊發出後但不會到用戶手上。

羅秉成說，單是這樣攔截的簡訊就有3704萬則，詐欺簡訊非常氾濫，要非常小心，這已經達到我們原來執行率的123%，這樣的攔阻是非常有效的，較前年同期增加了148%，也就說，政府透過這樣的方法把惡意詐欺簡訊攔阻的成功率大幅提高。

另外，還有很多是用人頭門號來做，所以也停止、斷話人頭門號有5400門，分項指標的達成率也來到108%。透過跨部會合作，每個部門都有面向要負責執行，在攔阻詐欺惡意簡訊上已有初步成效。

羅秉成表示，可以看得出來，從詐騙簡訊的諮詢、檢舉與報案數等，去年8月達到1000多件，但最近已經降到100餘件、剩下10分之1，所以使用的策略有達成一定效果。但這些詐騙集團層出不窮，各種花樣、手法都會隨時變化，會緊盯防治，國人同胞也要有足夠的意識能辨別。

「現在利用普發6000元現金的決策去傳送惡意詐欺簡訊，這些不法之徒一定會追查。」羅秉成說，在「懲假」的部分，去年也有很大的進展，去年查獲電信網路詐欺的集團就有893件、嫌犯8141人，較前年同期增加65.99%。

羅秉成強調，打詐跟反毒一樣就是要壓制它，這壓制除了源頭減害外，在後段的懲假，務必要能剿清，所以在各面向的合作下，這半年來因為有打詐的國家行動策略提出，跨部會的合作，可以把詐騙行為抑制，但這也需要國人同胞一起合作。

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