高嘉瑜稱超徵稅收是行政失靈　綠委齊反彈：民代應該幫人民了解事實

▲立委高嘉瑜。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜昨指出，稅收超徵是行政失靈、並非政績而是行政疏失，要求中央進行改革檢討。民進黨立委林靜儀5日表示，國家稅收超過一定預期，也可見政府預算編列上相當節制，這應該是正面才對，身為民意代表應該幫民眾了解事實。立委蔡易餘也指出，用行政失靈這四字確實不太公平，超徵主因還是總體經濟表現不錯，所以稅收大幅增加。

高嘉瑜4日發文表示，無論「還稅於民」的方案為何，政府都應該先正視兩個問題，第一、稅收預算超徵無論所用為何，都非政績而是行政疏失，應先檢討；第二、審計部糾正，不合時宜的貨物稅與關稅違反租稅公平，應先改革。

對於高嘉瑜指稅收超徵是行政失靈，民進黨立委許智傑不認同，他表示，例如美中貿易戰，導致在中國的台商大多數回流、稅收增加，且去年股市熱絡、證交稅增加，這不能說是行政失靈，經濟突然成長是好事，多的錢發放照顧弱勢也是好事，每年預算概估台灣有新狀況，以後可以再做更精準。

林靜儀則指出，民進黨各自有不同的聲音，但這次稅的案子，要感謝很多企業在疫情期間還可以維持營收，讓國家稅收超過一定預期，也可見政府預算編列上相當節制，這應該是正面面向才對，身為民意代表應該反映人民的聲音，也該幫民眾了解事實。

蔡易餘則表示，用行政失靈這四字確實不太公平，今年政府總預算收入部分是兩兆兩千億，這次多出四千多億，就是大家說的計劃經濟，政府很厲害，已經編到兩兆多還超過，疫情期間雖然很多基層老百姓受傷，但總體經濟表現不錯，所以稅收大幅增加。