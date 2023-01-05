高嘉瑜指6千元紅包杯水車薪　「不改善稅制才是積弊來源」

▲立委高嘉瑜。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌4日宣布，每人普發6000元，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福。民進黨立委高嘉瑜昨指出，稅收超徵是行政失靈、並非政績而是行政疏失，要求中央進行改革檢討。高嘉瑜5日再表示，6千元紅包只是杯水車薪，長期放任不合理稅制，這才是積弊來源，應該好好檢討。

高嘉瑜表示，錯誤命題或觀念讓政府無法得到好處、很多政策無法確實執行，凸顯很多稅務改革不切實的問題，很多不合時宜的稅制若一起改革、一年稅損才300億，卻可以讓人民感受到很大的幫助，但若長期放任不合理稅制，這才是積弊來源，應該好好檢討。

對於發錢是否讓立委選舉加分？高嘉瑜指出，立委選舉還有很長時間，這只是短暫、曇花一現效果，總統也說升息以後面臨另一波經濟衰退，甚至高物價、房價的壓力要面對，6千元紅包只是杯水車薪，還有長照、少子化等等，一想起來千頭萬緒，台電、中油連連虧損狀況下，國家負債比稅務超徵議題嚴重很多。

對於「全民共享」是否有助於行政院長蘇貞昌留任？高嘉瑜表示，蘇貞昌任內政績有得到一定肯定，但民眾期待大刀闊斧改革，例如高房價、稅制等等，如果願意改革稅制才是勇於改革的團隊。

高嘉瑜指出，過去三年多來，執政團隊對於這些議題相當保守，期待未來的內閣積極推動這些議題，才是符合人民期待的內閣。