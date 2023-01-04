東港警強力執行場所臨檢　詐欺通緝犯KTV嗨唱慘了

▲東港警方執行擴大臨檢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港警持續淨化轄區治安，於3日晚間20時至24時止，針對轄內酒店、夜店、卡拉ＯＫ、養生館、網咖、遊藝場及桌遊店等治安顧慮場所執行擴大臨檢，並於琉球鄉某KTV執行臨檢掃蕩時當場查獲詐欺通緝犯1名到案；另在東港沿海路查獲涉嫌公共危險案(酒後駕車)1件，訊後分別押解歸案及移送辦。

112年加強重要節日安全維護工作，自1月1日22時起至1月30日24時止為期30日，東港警在這段期間持續淨化轄區治安，昨晚再度執行擴大臨檢勤務，針對轄內酒店、夜店、卡拉ＯＫ、養生館、網咖、遊藝場及桌遊店等治安顧慮場所執行擴大臨檢，展現維護地方治安決心。

東港警方表示，加強重要節日安全維護工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸。「治安平穩」：著重點於清樓打詐、協尋失蹤人口、查緝吸毒場所，結合安居緝毒及金融機構安全維護。「交通順暢」：著重點於春節期間易壅塞路段、風景區、景點交通疏導及管制作為。「民眾安心」：著重點於發掘員警忠勤、忠義事蹟、協尋失蹤人口、協助弱勢家庭急難紓困或轉介社福單位，東港警分局會全力以赴，加強各項整備，讓民眾安心、快樂過好年。