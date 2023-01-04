　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

東港警強力執行場所臨檢　詐欺通緝犯KTV嗨唱慘了

▲東港警方執行擴大臨檢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警方執行擴大臨檢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港警持續淨化轄區治安，於3日晚間20時至24時止，針對轄內酒店、夜店、卡拉ＯＫ、養生館、網咖、遊藝場及桌遊店等治安顧慮場所執行擴大臨檢，並於琉球鄉某KTV執行臨檢掃蕩時當場查獲詐欺通緝犯1名到案；另在東港沿海路查獲涉嫌公共危險案(酒後駕車)1件，訊後分別押解歸案及移送辦。

▲東港警方執行擴大臨檢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警方執行擴大臨檢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

112年加強重要節日安全維護工作，自1月1日22時起至1月30日24時止為期30日，東港警在這段期間持續淨化轄區治安，昨晚再度執行擴大臨檢勤務，針對轄內酒店、夜店、卡拉ＯＫ、養生館、網咖、遊藝場及桌遊店等治安顧慮場所執行擴大臨檢，展現維護地方治安決心。

▲東港警方執行擴大臨檢 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警方表示，加強重要節日安全維護工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸。「治安平穩」：著重點於清樓打詐、協尋失蹤人口、查緝吸毒場所，結合安居緝毒及金融機構安全維護。「交通順暢」：著重點於春節期間易壅塞路段、風景區、景點交通疏導及管制作為。「民眾安心」：著重點於發掘員警忠勤、忠義事蹟、協尋失蹤人口、協助弱勢家庭急難紓困或轉介社福單位，東港警分局會全力以赴，加強各項整備，讓民眾安心、快樂過好年。

ET快訊
宋逸民念稿30分鐘「夫妻微妙表情」成亮點！　4鞠躬未提小甜甜
宋逸民「我非常痛心」斥洗腦！　新堂租來的：12年沒拿一毛錢
群創南科T6廠職安意外！　1員工死亡
快訊／桃勤春節「不罷工」了！　資方釋出善意
快訊／宋逸民哽咽「選結婚20周年日」道歉！　陳維齡崩潰哭
快訊／宋逸民「90度鞠躬」道歉了！　陳維齡素顏臉色凝重
快訊／全民發6000！　「2條件」還可額外加碼
LIVE／宋逸民神隱13天現身了！　「藝起發光」爭議連爆
快訊／蘇貞昌宣布：每人發6000元！　全民開春可領
啦啦隊女神認了走光「完全沒發現」！　揭毛片下落

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南做工行善團新年開工　助官田原民安居

台南正副議長涉賄選被交保　「相信兩人清白」議員：盼公布真相

東港警強力執行場所臨檢　詐欺通緝犯KTV嗨唱慘了

確保春節旅遊治安平　恆春警規劃「清樓專案」

傳奇「風景區一哥」！蔣經國為他3度南下　前滿州鄉長尤欽榮辭世

遮蔽車牌深夜聚集競速危駕　佳里警快打依法移送偵辦

南警新春擴大臨檢績效佳　緝獲毒品、通緝逃犯送辦

孝孫探望住院嬤「車輛故障」　里港警伸援手化解窘境

捐書請你免費喝咖啡　新北市圖推清舊書捐「漂」書

獎勵環保局跨部門清潔作業　謝國樑感謝減輕城市環境負擔

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

桃園槍殺畫面曝光！　黑道大哥遭轟6槍倒地慘死

朱宇宰跳《Hype Boy》遭金鍾國罵翻XD　PD超會扭！劉在錫：比他差的都別跳

台南做工行善團新年開工　助官田原民安居

台南正副議長涉賄選被交保　「相信兩人清白」議員：盼公布真相

東港警強力執行場所臨檢　詐欺通緝犯KTV嗨唱慘了

確保春節旅遊治安平　恆春警規劃「清樓專案」

傳奇「風景區一哥」！蔣經國為他3度南下　前滿州鄉長尤欽榮辭世

遮蔽車牌深夜聚集競速危駕　佳里警快打依法移送偵辦

南警新春擴大臨檢績效佳　緝獲毒品、通緝逃犯送辦

孝孫探望住院嬤「車輛故障」　里港警伸援手化解窘境

捐書請你免費喝咖啡　新北市圖推清舊書捐「漂」書

獎勵環保局跨部門清潔作業　謝國樑感謝減輕城市環境負擔

米店被偷200萬現金　離職員工連保險箱一起扛走...錢全花光

尾牙喝太多！駕駛等紅燈睡著　警敲窗喚醒竟催油門逃逸

2022推案量唯一破千億　寶佳5度蟬聯「10大建商之首」

宋逸民夫妻完整聲明稿曝光！「4點澄清教會爭議」　哽咽4度鞠躬道歉

安格斯12星座一周運勢1／2-1／8　新年首周巨蟹、摩羯完美開啟

王浩宇曝「他」種下台南分裂問題　憂喊：再不解決台南要送國民黨

童喊「你手長得很噁心」！身障男30字樂觀原諒...引2萬人淚讚

元旦提「我們不是強國旗子」　侯友宜：台海、東亞穩定從內部團結

台南做工行善團新年開工　助官田原民安居

宋逸民照稿念30分鐘「夫妻微妙1表情成亮點」！　4鞠躬卻未道歉小甜甜

地方熱門新聞

大溪退伍軍人病確診個案　衛生局已掌握

日籍人士台南確診隔離黃偉哲問候

蔣經國為他3度南下　前滿州鄉長尤欽榮辭世

北榮桃園分院提醒民眾　正視心血管健康

《欺妻49天》與鹿耳門聖母廟結緣

遮蔽車牌深夜聚集競速危駕

台南仁德區德善路工竂火警

南警新春擴大臨檢績效佳

捐書請你免費喝咖啡　新北市圖推清舊書捐「漂」書

停車休息被摸走10萬　毒蟲被捕

台南藍軍肯定檢方大搜索挽救議會形象

孝孫探望住院嬤「車輛故障」　里港警化解窘境

搶過年前買氣　「大江」祭回饋20%　

彰化拆郵局蓋影城「國賓不來了」網友：被唬了

更多熱門

相關新聞

確保春節旅遊治安平　恆春警規劃清樓專案

確保春節旅遊治安平　恆春警規劃清樓專案

農曆新年即將到來，屏東縣恆春地區預估會湧入大批旅客，恆春警方為加強重要節日安全維護工作，以淨化社會治安，防止犯罪集團於轄內從事犯罪活動，於3日規劃清樓專案，杜絕犯罪發生。

田僑阿北拒酒測挨罰12萬　透天厝被封秒繳清

田僑阿北拒酒測挨罰12萬　透天厝被封秒繳清

孝孫探望住院嬤「車輛故障」　里港警化解窘境

孝孫探望住院嬤「車輛故障」　里港警化解窘境

無照酒駕拒繳9萬罰緩　查封透天厝秒繳清

無照酒駕拒繳9萬罰緩　查封透天厝秒繳清

北市警局執行30天威力掃蕩　還查獲2通緝犯

北市警局執行30天威力掃蕩　還查獲2通緝犯

關鍵字：

春節東港警察臨檢詐欺酒駕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

快訊／宋逸民「90度鞠躬」道歉了

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

丟丟妹老公宣戰了！爆猛料「還有更黑暗的事」

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

1800億還稅於民藏後患！學者示警「治標不治本」

快訊／宋逸民選結婚20周年日道歉！「陳維齡崩潰哭了」

超徵發現金！他怒「沒繳稅還能分」被打臉

快訊／「鷹眼」輾腿爆血首發聲！臉腫驚見大片血痕

蘇貞昌宣布開春全民發6000　中低收、低收入戶還有額外加碼

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面