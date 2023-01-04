無照酒駕拒繳9萬罰緩　彰化分署出招「查封透天厝」家人秒繳清

▲林男(左)無照酒駕挨罰9萬。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一名62歲林姓男子，平日靠撿拾回收物維生，無照酒後開車，遭員警攔檢舉發，由於林男已是5年內違規酒駕2次以上，經彰化監理站裁罰9萬元，勒令於3年內不得考領駕照，並應參加道路安全講習。但林男拒不繳納罰鍰，被移送彰化分署強制執行，查封透天厝，林男嚇得火速籌錢全額繳清。

彰化分署表示，林男於2018年5月2日在彰化市三民路無照酒後開車，遭彰化分局攔檢舉發，被彰化監理站裁罰9萬元，林男曾到分署陳稱從事資源回收工作，收入不穩定，有撿到回收物品才有收入，經濟狀況困難無法一次繳清欠款，請求每月自動繳納1,000元，但林男半年後只繳納部分欠款卻不繼續繳納。

▲彰化分署到林男透天厝貼封條。（圖／彰化分署提供）

彰化分署查出，林男在彰化市有一棟3層樓透天厝，書記官到林男住家現場張貼封條，發現林男居住環境簡陋，平日僅靠撿拾資源回收物品維持生計，無固定收入。

書記官聽完林男的經濟狀況後，相當體恤他的生活困境，除了當場再三勸誡林男勿再酒後駕車外，並提供申辦社會救助的聯繫管道與方式。因為執行人員貼心的關懷舉動，讓林男深感自己的違規酒駕行為確實不應該，隔日便請家人協助籌錢全額繳清罰鍰。

▲彰化分署與監理站聯手舉辦酒駕道安講習。（圖／彰化分署提供）



彰化分署指出，為避免酒駕違規人一再酒後駕車危及用路人安全，使民眾體認執行分署的執法決心，彰化分署與彰化監理站攜手跨機關合作，於去年12月28日在彰化監理站舉辦的道路交通安全講習酒駕專班課程中，由行政執行官對酒駕違規民眾宣導說明執行分署的強制執行方式及面對執行必須付出的代價，使酒駕違規人不再萌生僥倖之心，杜絕酒駕行為的再次發生。