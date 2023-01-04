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孝孫探望住院嬤「車輛故障」　里港警伸援手化解窘境

▲里港警分局高樹分駐所員警藍慶賢、顏煥偵協助張女發動車子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局高樹分駐所員警藍慶賢、顏煥偵協助張女發動車子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市張姓女子駕車到屏東縣高樹探視住院的阿嬤，回程卻無法發動車子，適逢連假找不到汽車維修廠，求助轄區的里港警分局，警方協助以電瓶接電未果，連絡原廠拖吊維修，化解窘境。

張女於日前下午至大新醫院探望長期住院的阿嬤，探望完畢準備返回高雄家中，卻發現停放於停車場的車輛居然無法發動，適逢元旦連假，鄰近修車廠都沒有營業，無計可施之下，張女打電話至派出所求援。

高樹分駐所員警藍慶賢、顏煥偵到場，藍姓員警憑藉對車輛的機械常識，拿出放置於巡邏車後方之救車線，協助民眾轎車發動電瓶救援，但因引擎故障嚴重仍舊無法發動。

張女表示，因車輛曾發生重大車禍，應是引擎舊有損傷而導致無法發動，但仍非常感謝警方的協助。警方見狀主動協助通知拖吊場到場處理，將車輛拖回原廠修繕，化解車輛故障危機。

里港警分局呼籲用路人，車輛平時應定期保養，請專業保養廠技師仔細檢查各項車輛機件，出門前應先檢查車輛五油、三水、胎壓及其他燈號、機件有無故障，方能確保行車安全，若行駛中遇車輛發生故障，務必保持冷靜，盡速將車輛移置安全處所，並放置警告標示，避免後車追撞，才是安全上路不二法門。

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