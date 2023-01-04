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社會 社會焦點 保障人權

田僑仔阿北拒酒測挨罰12萬　分署查封透天厝秒繳清「堅持沒酒駕」

▲阿伯繳清酒駕罰單12萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲阿伯繳清酒駕罰單12萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東里港有位阿伯駕駛自小貨車警察攔檢，當場拒絕酒測，監理站對他開罰12萬元，他自認未酒駕，遲遲未繳納罰單，案件移送法務部執行署屏東分署執行，查出他外下有市區透天厝及千坪農地，迅速辦理查封，他得知後向該署表示當天未喝酒，被罰很冤枉，且從事臨時工，收入微薄，每個月還要繳納銀行貸款，希望辦理分期2年內把罰單繳完，分署同意其申請，阿伯亦當場先繳納5000元，不久，帶著現金繳交全部罰款。

這位阿伯於2021年11月駕駛自小貨車遭警方攔檢，拒絕酒測未繳罰單，去年被移送屏東執行分署執行。分署受理後著手調查義務人名下財產，發現他除了一棟位在里港市區占地34坪的透天厝以外，還坐擁千坪農地，都已向銀行借款而有設定抵押權，為保全國家債權，執行人員迅速發函地政事務所辦理查封登記。

他收到分署查封公文後，前來分署向書記官表示當天沒有喝酒，覺得被開罰單很冤枉，說自己為臨時工收入微薄，且每個月還要繳納銀行貸款，希望辦理分期2年內把罰單繳完，分署同意其申請，他當場先繳納5000元。但回家後持續打電話向分署執行人員訴苦，堅稱當天真的沒喝酒，被開酒駕罰單實在很不甘心，書記官耐心傾聽後答覆阿伯若對於被罰不服氣，可以向原開立罰單的移送機關提出行政救濟，但是救濟或訴訟期間分署依法不停止執行，他仍要繼續按期繳納罰單，否則分署可能會拍賣其不動產。幾天後，義務人就帶著現金到分署繳清原本還有1年11個月的分期款，分署亦迅速塗銷不動產查封登記。

▲阿伯繳清酒駕罰單12萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東分署表示所有的案件都是按照原裁罰機關處罰的金額來執行，故建議民眾對於為何被裁罰或處罰金額有意見時，最好一收到罰單就趕緊照處分書上所說明的方式去提行政救濟，以保障自身權益。

屏東分署強力執行酒駕案件一年來，共370位義務人繳清或繳納部分款項，已為國庫收回1226萬元酒駕罰款。春節將至，民眾尾牙團圓餐敘宴飲機會日增，酒駕零容忍，為防止酒駕肇事一再發生，屏東分署提醒酒後切勿開車，避免傷人傷己，對於酒駕案件分署必定徹底執行，以守護用路人的交通安全。

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