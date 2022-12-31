揭民進黨一度由「土豪」掌權　游盈隆評賴清德下一步：必撕破臉

▲蔡英文、賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



實習記者李密／台北報導

九合一大選民進黨大敗，總統蔡英文辭去黨主席並在黨內啟動敗選檢討。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆30日表示，遭遇挫敗後民進黨端出的檢討報告不痛不癢，隻字未提蔡英文，不負責任的態度令人不可思議；他更踢爆，黨內曾一度由沒讀書的「土豪型」人物掌權，副總統賴清德未來處境艱難，若不與蔡英文撕破臉、走出一條路，蔡英文將持續掌握大權。

對於民進黨開啟一連串敗選檢討，游盈隆30日於節目《千秋萬事》中批評，在遭遇選戰挫敗後，民進黨竟做出一個不著邊際、不痛不癢的檢討報告，到處避重就輕。「實在不願意批評總統，但講起來真的素質差太多，」游盈隆批評，蔡英文1126敗選後立刻找來高雄市長陳其邁擔任代理主席，再搞一個敗選檢討小組。結果主帥率軍打敗仗後逃回府裡，找來信任的陳其邁與檢討小組召集人、前桃園市長鄭文燦來負責斷後，報告裡也完全沒提到蔡英文。

▲游盈隆批評蔡英文於選後找鄭文燦「斷後」。（資料照／記者李毓康攝）



「民進黨選前看不清情勢，選後面對慘敗也不負責任、不回應。只能說讓人不可思議，令人非常痛心。」對於戰敗的關鍵因素，外界猜測可能與青年上戰場議題息息相關。不過游盈隆有不同看法，他認為選戰重點從來不是「青年上戰場」議題，地方選舉與兩岸關係不大。

「冰凍三尺非一日之寒。」游盈隆認為年輕人不再支持蔡政府是長期累積、忍耐的結果。從四大公投開始，到最後因為不當疫苗政策，看破蔡政府手腳。游盈隆更踢爆，黨內曾一度由沒讀書的「土豪型」人物掌權，事實上從沒有人反對發展國產疫苗，但問題是時間點不對，選在最危急時發展疫苗。「相信有一群人，包含陳建仁在內，決定只買一部份國外疫苗，主要靠國產疫苗。但當然主要決策者還是蔡英文。」結果當時的雄心壯志，如今看來是好大喜功，生產出來的國產疫苗也不符合國際規範。

▲高端疫苗。（資料照／記者林悅翻攝）



游盈隆指出，蔡政府從來沒有面對民意，告訴國民為何該這麼做。政府也從來沒有好好面對民眾，說服在野反對的聲音。特別是在處理林智堅論文案的態度「簡直不可思議，」企圖用政治力挑戰學術良知。不只是林智堅抄論文，蔡英文對這件事的縱容態度更是重點。他認為，蔡英文的政治風格一直是優柔寡斷，「主帥無能累死三軍」。九合一大選中，蔡英文提名的人只有澎湖縣長陳光復當選，還是因為國民黨嚴重分裂。蔡英文徵召的人全軍覆沒，結果檢討報告完全沒提到沒收初選造成的結果。

至於民進黨未來展望，游盈隆認為包含兩岸情勢、台灣政治社會經濟方面，2023會比2022更動盪，是決定2024成敗關鍵的一年。而之前宣布參選民進黨主席的副總統賴清德，現在就是一個「慘」字，如果沒辦法走出自己的一條路，蔡英文將會持續掌握大權。如果賴清德不跟蔡英文撕破臉，當選主席後開始說「小英路線」多麼正確，應維持現狀等等，一點自我都沒有的話，選民還會選賴清德當未來總統嗎？