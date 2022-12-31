比新竹大秘寶更驚人？　他嘆「台南30年沒清」：藏污納垢臭不可聞

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

新竹市長高虹安日前表示上任後將組公共工程查核小組或委員會，鎖定新竹棒球場、關埔國小、兒童醫院土地變更等三大案，徹查「大祕寶」。中廣董事長趙少康30日指出，高虹安當選新竹市長後，大家都睜大眼想看她揭發新竹的大祕寶，倘若這次九合一大選是謝龍介當選台南市長，「台南的祕寶一定更驚人」，只可惜最後功虧一簣，「30年沒清理的台南市府，藏汙納垢一定臭不可聞。」

九合一選舉後，台南黑金議題受到各界關注，趙少康指出，檢調起訴捲入學甲爐碴案的前民進黨中執委郭再欽、偵辦南市前經發局長陳凱凌收賄案，這兩人剛好都是台南市長黃偉哲心腹，開砲「好好的文化首都竟然藏汙納垢，這都是民進黨執政長達30年沒有輪替的惡果，是民主政治最壞的示範。」

另針對國民黨台南市議員方一峰遭人當街擄上箱型車恐嚇，有消息稱民進黨台南市議員林依婷父親、台南區漁會理事長林士傑當時也在車上。趙少康透露，林士傑有包括竊盜、販毒、走私槍枝等前科，同時又是黃偉哲愛將，曾被黃任命為台南農產公司總經理，但在事發後卻火速退出民進黨。

趙少康認為，高虹安當選新竹市長後，大家都睜大眼想看她揭發新竹的大祕寶，倘若這次九合一大選是謝龍介當選台南市長，「台南的祕寶一定更驚人」，只可惜最後功虧一簣，「30年沒清理的台南市府，藏汙納垢一定臭不可聞」，呼籲檢調必須徹查台南黑金，不要虛應故事。

趙少康強調，被台南鄉親視為「賴神」的副總統賴清德，除了是下屆民進黨主席，2024年更將代表民進黨參選總統；然而，賴清德到現在卻沒對台南亂象講過一句話，總統蔡英文更是忙著讓年輕人當兵，對民進黨的黑金腐敗視而不見，砲轟「若把台灣繼續交到這些人手上，就會像台南一樣不輪替，臭不可聞。」