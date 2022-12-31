高端爆涉內線交易　趙少康再轟蔡英文：造成共犯結構的始作俑者

▲趙少康。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

高端和母公司基亞公司驚爆涉內線交易，士林地檢署29日兵分16路前去搜查，並帶回基亞公司董事長張世忠等18人展開偵訊。對此，中廣董事長趙少康昨日轟，「選前不辦，選後才大動干戈」，今日又再發文大罵，總統蔡英文、副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中，一干民進黨的大頭都是造成高端內線交易的共犯結構，蔡英文更是造成共犯結構的始作俑者。

趙少康表示，打著支持國產疫苗的旗號，蔡英文把高端捧上了天，好像只有打高端才是愛台灣，只有打高端才是民進黨死忠，民進黨的愚民政策是搞什麼都要搞到無限上綱，反核要反到無限上綱，抗中要抗到無限上綱，愛台灣要愛到無限上綱，連打疫苗都要搞到無限上綱，把打高端變成一種意識形態，不打高端就是對蔡英文不敬不忠，逼得民進黨的部長、立委都要紛紛打高端來表態，智商倒退到80，把打高端搞得像唸毛語錄一樣。「指鹿為馬」、「揠苗助長」、「愛之適足以害之」都無法描述民進黨蔡英文政策的荒謬。

趙少康轟，在這種政治正確的氛圍下，高端的市值從30億被炒作拉抬到800多億，中間有好幾次跳空漲停的時機都很奇怪，「我才不相信沒有人在中間搞鬼，搞內線的有恃無恐，反正有蔡英文罩，怕什麼？檢調也不敢碰」。

「如果不是這次九合一選舉民進黨大敗，保證高端還不會出事，現在要查的，不只是內線，還要查誰護航高端一關一關的過？誰用人頭插股？綠金沆瀣一氣，假藉疫情大發國難財，真是可惡到了極點，蔡英文還在那裡默不吭聲裝無辜？」趙少康怒批，高端出了這麼大的醜聞，「一路袒護高端的蔡英文，妳要不要出來說說話，讓媒體問到飽？」