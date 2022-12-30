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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／地方「換蘇」聲音強烈　蔡英文一動作曝閣揆人選端倪

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨九合一大選潰敗後，行政院長蘇貞昌的去留也成熱議關鍵，對此，黨內人士直言，地方聲音非常強烈，總統應該要面對這些民意。至於接任的可能人選？黨內人士認為有「4種狀況」，近期也能觀察到總統蔡英文動作頻頻，若蔡英文想站上第一線，那行政院長就是執行長的角色。

對於蘇揆去留，黨內人士表示，地方聲音非常清楚、強烈，這不是做得好壞問題，而是關係政治責任，特別這些反應的黨員都是支持者，若連支持者都這樣，一般民眾怎麼想？總統應該要面對這些民意。

至於閣揆可能人選，前副總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄都曾被點名，黨內人士直言，必須先釐清總統如何看待這個位置，才能想誰比較適合，從總統這陣子的動作可以觀察到，她不認為自己跛腳，不只國安問題上第一線、經濟問題也是找大家來開會，總統還是認為自己當道，如果她未來想繼續扮演這個角色，那行政院長就會是執行長。

黨內人士分析，2019年的民進黨顯然需要一個強勢行政院長，協助走出敗選陰霾，當時蘇貞昌扮演重要角色，但接下來的時間，總統如果想要走上第一線，陳建仁、顧立雄這些被提出的人選誰比較適合？都要經過總統評估。

黨內人士指出，如果總統認為要培養中生代，那就可能是民進黨接班梯隊，包含鄭文燦、林右昌、潘孟安這些卸任首長，他們在部會歷練還不夠，但若要接班，內閣改組就要以這些人為主，然後找一個院長來帶領他們，那會是誰適合？

黨內人士也提出另外兩種可能，他表示，也有機會找一個非常強勢的院長，繳出非常好的成績單，讓民進黨谷底翻身，但誰有這個能力？搞不好蘇貞昌又符合。或乾脆讓賴清德主導，找出可以配合2024選舉的行政院長人選，條件是這個人不能想選2024。

黨內人士分析，釐清總統想做什麼之後，才能去想誰適合這個角色；若是執行長，陳建仁或許適合，他在副總統期間包括年金改革、轉型正義等都能夠順利推動，且忠誠度夠、協調能力也足，但大概很難強勢執行自己的主張，個性也相對溫和，不一定能讓民眾覺得大開大闔。

而內閣團隊部分，除民意反應外，民進黨內也有不少異音，黨內人士坦言，完全不動交代不過去，有些閣員確實該動，他們在表現上可以更好，且內政部做為天下第一部不可能一直代理、交通部該回歸政務人才，農委會主委陳吉仲若再不回學校也可能要辭去教職，這些都是要考量的部分。

至於人選部分，黨內人士直言，有幾個卸任縣市首長作為人選，不管怎樣都要讓他們有表現機會，畢竟能夠為黨打下江山，這麼好的人才為何不用？且現在內閣為人詬病的正是事務官過多、沒有政治人才，不太能跟人民溝通出好的政策。

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