檢討報告不敢點名「他們」？　沈富雄曝原因：綠營恐一路慘到2024

▲檢討小組召集人鄭文燦出席民進黨「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一選舉民進黨大敗，民進黨檢討小組召集人鄭文燦28日提出敗選檢討報告摘要重點，包括黑金及重大治安爭議提名機制等皆入列，但報告中卻隻字不提總統「蔡英文」，引發各界熱議。前民進黨立委沈富雄30日痛批，蔡英文指定兩位英系寵臣寫檢討報告，流失了讓民眾再次被感動的機會，更直言鄭文燦之所以不敢點名1450網軍側翼，就是因為碰了他們民進黨就會一路慘到2024年。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨寫這份懺悔報告，目的是為了讓老百姓在2024總統大選前，有再度感動的機會，但民進黨沒辦法，又讓這個機會流失了，因為總統蔡英文指定了代理主席陳其邁、檢討報告主任委員是鄭文燦，他們兩個都是英系的，而且又是蔡英文的寵臣，「你叫寵臣來寫報告，他們會得罪你嗎？不可能！」

沈富雄分析，目前為止有三種不同模式在寫檢討報告，一種是作家苦苓模式，苦苓舉了16項弊病，鄭文燦的檢討報告雖然有點類似卻還是輸苦苓，因為苦苓第一項就寫「沒收提名制度」與「總統自閉」，指蔡英文不跟其他人溝通，但這些都是鄭文燦不敢寫的。

沈富雄表示，第二種模式則為前民進黨立委林濁水寫的，林濁水曾稱民進黨有九種核心價值流失了；第三種，則是沈富雄模式，他把苦苓跟林濁水合併在一起，因為苦苓的16項弊病，可以併入林濁水的9項價值，但他只是更近一步將兩者融為一體，還不太厲害，所以又列舉6個究責單位，包括總統、內閣、閣揆、黨、黨團、媒體、側翼，其中被究責最多的是總統蔡英文。

沈富雄強調，鄭文燦之所以不敢點名1450網軍側翼，就是因為「這是不能碰的，若碰1450，民進黨就會一路慘到2024年。」