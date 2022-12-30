東港跨年晚會歌星獻唱+市集+煙火　東港警全力安全維護、交通疏導

▲東港鎮跨年晚會將於31日晚在東港溪河畔舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣東港鎮跨年晚會將於31日19：30起至00：30止在東港溪河畔舉行，今年更有歌星獻唱、市集及煙火施放，預估湧入大量遊客及鄉親參與，轄區的東港警方已規劃好交通管制措施，籲請民眾配合。

東港警分局表示，為維護現場秩序、保護民眾安全及維持周邊道路交通順暢，警方投入大批警力及義警、民防人員，自下午6時起管制汽車進入中正與博愛街口、中山與朝隆路口等路段，請民眾依員警指揮進入會場，另通往新園鄉進德大橋上雙向禁止停車。



警方呼籲參與民眾盡量騎乘機車到會場，避免交通阻塞而影響興致，機車應上大鎖並將車鎖拔起，重要物品應隨身攜帶，勿讓歹徒有機可趁，另為防止發生韓國梨泰院事件，請配合現場指揮人員疏散措施，防止踩踏發生。為服務現場民眾，現場設置機動派出所，提供諮詢及便民服務。



另112年度加強重要節日安全維護工作即將於1月1日22時開跑，至1月30日24時止為期30日，工作三大主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，本分局將統合義警、民防、義交等民力，全力整備112年加強重要節日安全維護工作，讓民眾安心、快樂過好年。