新北跨年煙火將登場！輕軌42小時不打烊　交管資訊一次看

▲輕軌漁人碼頭站煙火疏運人潮 。（圖／新北捷運公司提供）

記者崔至雲／新北報導

全台最早跨年煙火「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀將於12月31日20點23分在淡水河「兩岸三地」施放，當日下午4點開始進行交通管制，為了服務市民參與跨年活動需求，淡海輕軌12月31日跨年夜將通宵營運，連續42小時不打烊。新北捷運公司也推薦元旦連假淡水地區輕軌沿線一日遊路線，鼓勵民眾搭乘大眾運輸進行戶外出遊。

新北捷運公司表示，為因應今年「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀觀賞跨年煙火人潮，當天將分時段加開列車，人潮最洶湧的晚間時段，藍海線將加發列車，從平時3輛列車運行，加密到同時11輛列車運行，班距也將是人潮狀況加密縮短為6分鐘，夜間人潮疏散後，捷運公司將持續視現場情況調整列車班距，後續半夜配合跨年旅客需求持續營運。

▲捷運公司建議民眾可搭乘輕軌前往觀賞煙火。（圖／新北捷運公司提供）



元旦連假期間，新北捷運公司推薦三條輕軌沿線一日遊路線，在V03淡金鄧公站附近有櫻花大道及三空泉農莊，在V05新市一路站可搭乘接駁車前往緣道觀音廟，V26淡水漁人碼頭站，有觀音山美景及幾米主題樂園，周邊還有金色水岸自行車道及馬術園區等知名景點。

新北捷運提醒旅客，煙火期間進行交通管制，建議搭乘輕軌等大眾運輸工具前往，淡海輕軌全線各站皆有多元行動支付，鼓勵旅客使用電子票證，搭乘旅客仍需全程戴口罩、保持社交安全距離，確保搭乘安全。

▲淡水漁人碼頭站的幾米主題樂園適合親子共遊。（圖／新北捷運公司提供）

▲淡金鄧公站的櫻花大道適合迎新健行。（圖／新北捷運公司提供）